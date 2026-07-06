Coupe du Monde 2026 - France/Paraguay : Kylian Mbappé a proposé un bisou en plein match !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'équipe de France a battu la Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde. Lors de la rencontre, Kylian Mbappé et Juan José Cáceres ont eu des duels musclés. A en croire le défenseur de 26 ans, le capitaine des Bleus lui a même proposé un bisou lors d'un échange.

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée au Paraguay. Au terme d'une grosse bagarre, les Bleus se sont imposés par le plus petit des scores. D'ailleurs, Kylian Mbappé a eu un duel musclé avec Juan José Cáceres durant la rencontre.

«Tu veux m’embrasser ?» Lors d'un entretien accordé à TyC Sports, Juan José Cáceres a avoué que Kylian Mbappé lui avait fait une proposition inattendue lors d'un échange. « Il m’a dit : “Quoi ? Tu veux m’embrasser ?” Je lui ai répondu : “Bon, puisque tu es là”. Heureusement, il évoluait davantage dans l’axe que sur mon côté, mais j’ai dû intervenir avec fermeté, sinon il m’aurait échappé. La déclaration de Kylian Mbappé qui critique notre style de jeu ? Je ne l’ai pas entendu. Honnêtement, je ne sais même pas ce qu’il a dit. Il est sorti pour dire que nous avions joué de manière déloyale, mais nous avons simplement fait notre devoir. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. À chaque ballon récupéré, nous l’avons joué comme si c’était une finale. Nous avons perdu avec panache », a raconté le défenseur du Paraguay.