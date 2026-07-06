Coupe du Monde 2026 - France/Paraguay : Kylian Mbappé a proposé un bisou en plein match !

Ce samedi soir, l'équipe de France a battu la Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde. Lors de la rencontre, Kylian Mbappé et Juan José Cáceres ont eu des duels musclés. A en croire le défenseur de 26 ans, le capitaine des Bleus lui a même proposé un bisou lors d'un échange.
Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée au Paraguay. Au terme d'une grosse bagarre, les Bleus se sont imposés par le plus petit des scores. D'ailleurs, Kylian Mbappé a eu un duel musclé avec Juan José Cáceres durant la rencontre.
«Tu veux m’embrasser ?»
Lors d'un entretien accordé à TyC Sports, Juan José Cáceres a avoué que Kylian Mbappé lui avait fait une proposition inattendue lors d'un échange. « Il m’a dit : “Quoi ? Tu veux m’embrasser ?” Je lui ai répondu : “Bon, puisque tu es là”. Heureusement, il évoluait davantage dans l’axe que sur mon côté, mais j’ai dû intervenir avec fermeté, sinon il m’aurait échappé. La déclaration de Kylian Mbappé qui critique notre style de jeu ? Je ne l’ai pas entendu. Honnêtement, je ne sais même pas ce qu’il a dit. Il est sorti pour dire que nous avions joué de manière déloyale, mais nous avons simplement fait notre devoir. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. À chaque ballon récupéré, nous l’avons joué comme si c’était une finale. Nous avons perdu avec panache », a raconté le défenseur du Paraguay.
«Bon, puisque tu es là»
Après le coup de sifflet final de France-Paraguay, Kylian Mbappé s'était lâché sur le style de jeu particulièrement rugueux du Paraguay. « On savait quel type de match on allait avoir. Mais je pense qu’aujourd’hui c’est très bien. Le match que l’on a eu, comment on l’a joué. On a montré que l’on n’était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, désolé de l’expression. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking, qu’on allait juste venir faire des belles actions, des unes-deux. Nous aussi on sait faire le sale football et on l’a fait aujourd’hui. On a gagné et même dans ça on a été meilleurs qu’eux. C’est leur football, c’est leur manière de jouer. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au foot. Il n’y a qu’une seule manière, c’est gagner. Ils ont essayé de nous avoir comme ça mais on les a eus, nous aussi, comme ça. Maintenant, on passe à une étape supplémentaire, il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc », avait pesté le capitaine des Bleus au micro de M6.