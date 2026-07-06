Kylian Mbappé surnommé «Mobutu» : Le vestiaire de l’équipe de France s’amuse des nombreuses rumeurs !

Amadou Diawara

Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé fait l'objet de moqueries. Certains internautes n'hésitant pas à le surnommer (Joseph-Désiré) Mobutu, ancien président et dictateur du Zaïre. Ayant eu écho de cette appellation, les joueurs de l'équipe de France s'en amusent en interne, notamment Ousmane Dembélé, qui est très proche de son capitaine.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. S'il disposait d'une option pour rempiler d'un an, l'attaquant de 27 ans a préféré ne pas l'activer pour rejoindre le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Depuis son départ de Paris, l'international français n'est pas épargné par les critiques.

Les Bleus se dévouent parce que Kylian Mbappé ne triche pas Alors que ses débuts au Real Madrid ont été compliqués sur le plan personnel, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe au fil des mois. S'il a été étincelant lors de la saison 2025-2026, le numéro 10 merengue a tout de même été pris en grippe, et ce, parce que son club a réalisé une saison blanche. D'ailleurs, Kylian Mbappé est surnommé (Joseph-Désiré) « Mobutu » - ex-président et dictateur au Zaïre - par des internautes.