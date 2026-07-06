Kylian Mbappé surnommé «Mobutu» : Le vestiaire de l’équipe de France s’amuse des nombreuses rumeurs !

Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé fait l'objet de moqueries. Certains internautes n'hésitant pas à le surnommer (Joseph-Désiré) Mobutu, ancien président et dictateur du Zaïre. Ayant eu écho de cette appellation, les joueurs de l'équipe de France s'en amusent en interne, notamment Ousmane Dembélé, qui est très proche de son capitaine.
En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. S'il disposait d'une option pour rempiler d'un an, l'attaquant de 27 ans a préféré ne pas l'activer pour rejoindre le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Depuis son départ de Paris, l'international français n'est pas épargné par les critiques.
Les Bleus se dévouent parce que Kylian Mbappé ne triche pas
Alors que ses débuts au Real Madrid ont été compliqués sur le plan personnel, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe au fil des mois. S'il a été étincelant lors de la saison 2025-2026, le numéro 10 merengue a tout de même été pris en grippe, et ce, parce que son club a réalisé une saison blanche. D'ailleurs, Kylian Mbappé est surnommé (Joseph-Désiré) « Mobutu » - ex-président et dictateur au Zaïre - par des internautes.
Ousmane Dembélé surnomme Kylian Mbappé «Mobutu»
A la peine au Real Madrid, Kylian Mbappé revit avec l'équipe de France. Alors qu'il brille sur le plan personnel, les résultats suivent également collectivement. En effet, les Bleus ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, et ce, avec la manière. Et l'ambiance est excellente entre les joueurs tricolores. Comme révélé par L'Equipe, les coéquipiers de Kylian Mbappé acceptent de se dévouer parce qu'ils savent qu'il ne triche pas. D'ailleurs, son autoritarisme présumé est devenu un objet de plaisanterie au sein du groupe. Ousmane Dembélé, l'un des amis les plus proches de Kylian Mbappé chez les Tricolores, le surnommant même « Mobutu ».