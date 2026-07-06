Kylian Mbappé : Une catastrophe évitée de peu en plein match de Coupe du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France est péniblement venue à bout du Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde samedi soir au terme d'un match particulièrement tendu. Les provocations de la part des joueurs sud-américains se sont multipliées tout au long du match, au point d'ailleurs que Didier Deschamps ait craint une catastrophe au coup de sifflet final, et ait envoyé deux joueurs aller protéger Kylian Mbappé. Explications.

L'équipe de France a assuré l'essentiel samedi soir en ayant éliminé le Paraguay sur le plus petit des scores (1-0) en 8e de finale de la Coupe du Monde, grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Mais cette rencontre a surtout été marquée par les gestes et les attitudes provocatrices à répétition des joueurs paraguayens à l'encontre des Bleus, et Mbappé a justement réagi à ce comportement au micro de beINSPORTS après le match.

« S’il faut mettre les mains dans la merde... » « Je pense qu’on savait quel type de match on allait avoir. C’est très bien le match qu’on a eu. On a montré que nous n’étions pas seulement une équipe qui peut jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. On n’a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking et faire des belles actions et des une-deux. On sait aussi faire le sale football. On a gagné et même dans ça, on a été meilleurs qu’eux. C’est leur football. C’est leur manière de jouer. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises manières de jouer. Il y a qu’une seule manière, c’est gagner. Ils ont essayé de nous avoir mais on les a eu comme ça. On passe à une étape supplémentaire », a confié Kylian Mbappé sur ce véritable combat face au Paraguay.