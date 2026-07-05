Dérapage raciste à la Coupe du monde 2026 : Dayot Upamecano sort du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de cette Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), certains épisodes racistes malheureux sont à déplorer. L'un des derniers en date concerne Jonathan Tah, défenseur de l'Allemagne qui a raté son tir au but en 1/16ème de finale contre le Paraguay (1-1 puis 3-4). Un échec qui lui a valu quelques injures raciales sur les réseaux sociaux qui n'ont pas échappé à son coéquipier du Bayern Munich et défenseur de l'équipe de France : Dayot Upamecano.

Dayot Upamecano aurait pu défier son compère de défense centrale du Bayern Munich pendant le 1/8ème de finale de Coupe du monde 2026 qu'est Jonathan Tah. Cependant, l'Allemagne est tombée face au Paraguay pendant le 1/16ème de finale du Mondial (1-1 puis 3-4 aux tirs au but). Le défenseur de la Mannschaft a d'ailleurs manqué sa tentative lors de la mort subite de cette séance de tirs au but.

Jonathan Tah s'excuse après son tir au but manqué et récolte des insultes racistes La Mannschaft a pris la porte et n'a pas pu se mesurer à l'équipe de France, vice-championne du monde en titre. Après l'élimination, Jonathan Tah a présenté ses excuses sur son compte Instagram auprès des supporters allemands. « Je suis incroyablement déçu et triste que nous ayons été éliminées du tournoi. Pour être honnête, je n’ai toujours pas vraiment pris la mesure de ce qui s’est passé. En même temps, je suis extrêmement reconnaissant et fier d’avoir représenté mon pays pour la première fois lors d’une Coupe du monde ! Ce penalty raté m'est déjà passé par la tête des milliers de fois, et on essaie, dans ses pensées, de le faire entrer dans les filets d'une manière ou d'une autre. Mais la réalité, c'est que le ballon n'est pas rentré. Et ça fait mal. Mais une chose est sûre : je le tirerais à nouveau la prochaine fois ! Avec la pleine conviction et la confiance nécessaires pour le marquer pour l’Allemagne. Ça n’a pas marché cette fois-ci, mais cela ne m’empêchera pas de réessayer la prochaine fois. En tant qu’équipe, nous continuons toujours, et moi aussi, je continue, quoi qu’il arrive ! ».