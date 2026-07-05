Coupe du monde 2026 : Attaque raciste contre l’équipe de France, la réponse forte de la FFF !

Axel Cornic

Le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France face au Paraguay (1-0), n’a pas arrêté de faire parler. Et ce n’est pas pour le beau football, mais plutôt pour les polémiques sur et en dehors du terrain, comme avec la sortie raciste de l’ancien international paraguayen José Luis Chilavert.

On dit que certains vieillissent mal et ça n’a jamais été aussi vrai que pour José Luis Chilavert. La légende vivante du football paraguayen a en effet soulevé une vive polémique à l’occasion du huitième de finale de ce samedi soir, qui opposait le Paraguay à l’équipe de France.

« Le Paraguay va affronter une sélection africaine » Celui qui est notamment passé par le RC Strasbourg au début des années 2000, a répondu à une déclaration de Christophe Dugarry sur cette rencontre. Ce dernier expliquait que le Paraguay n’avait aucune chance face à l’équipe de France, mais si José Luis Chilavert lui a donné raison, il a également partagé son racisme le plus crasse. « Christophe, tu as raison. Lors de la Coupe du monde 1998, nous avons affronté les Français, et maintenant le Paraguay va affronter une sélection africaine » a lancé l’ancien international paraguayen.