Le Maroc va gagner la Coupe du monde 2026 ? La statistique qui peut faire rêver le futur adversaire de l’équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à sa victoire contre le Paraguay (1-0) samedi soir, l’équipe de France va retrouver le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde, près de quatre ans après leur dernier affrontement. En cas de succès face aux Bleus, les Lions de l’Atlas peuvent plus que jamais croire à un premier sacre dans la compétition.

Au terme d'un match plein de nervosité, l’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Paraguay (1-0). « Je pense qu’on savait quel type de match on allait avoir. C’est très bien le match qu’on a eu, confiait Kylian Mbappé au micro de M6 après la rencontre. On a montré que nous n’étions pas seulement une équipe qui peut jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. On n’a pas de problème avec ça. » La star du Real Madrid va désormais retrouver son grand ami Achraf Hakimi au tour suivant.

L’équipe de France face au piège marocain Quatre ans après leur dernier match au Mondial 2022, la France et le Maroc vont se retrouver ce jeudi (22h, heure française). Les Lions de l’Atlas ont réussi à éliminer le Canada (3-0) un peu plus tôt ce samedi. « Le Maroc se retrouve encore dans le top 8 mondial, a souligné Daniel Riolo sur RMC. Il y a maintenant une régularité qui fait que le Maroc est devenu, parce que ça n'a pas toujours été le cas, une grande sélection mondiale, avec laquelle il faudra compter dans toutes les compétitions internationales. »