Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : Deschamps a eu très peur pour Kylian Mbappé

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 continue, avec une victoire sur le Paraguay en huitième de finale (0-1). Mais c’était tout sauf simple, avec un match très tendu et des adversaires accrocheurs, souvent très limite, ce qui a poussé Didier Deschamps à prendre quelques précautions.

Que ce fut dur. Après avoir dominé tous ses adversaires depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est tombée sur un os. Le Paraguay a tout fait pour stopper Kylian Mbappé et ses coéquipiers, ayant recours même aux pires coups bas. Et les tensons n’ont fait que se multiplier au fil de la rencontre, surtout après le penalty transformé par les Bleus.

« C’est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines » En conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps est revenu sur ce huitième de finale sous haute tension et a reconnu que ça n’avait pas toujours été facile pour les siens. « Ça n’a pas été simple. Ils jouent avec tous les ressorts possibles. Ça n’est pas le football qui va faire venir les gens au stade. Mais ils ont bien défendu. C’est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines, il y a la densité, la température va à l’encontre de l’intensité » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France, dans la nuit de samedi à dimanche.