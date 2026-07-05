Coupe du monde 2026 - Ballon d'or : Kylian Mbappé a activé «le mode revanche» avec l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé le savait avant même de débuter la compétition. Après l'Euro où lui-même et les Bleus avaient beaucoup été critiqués, le capitaine de l'équipe de France retrouvait ces dernières semaines la Coupe du monde où il a toujours brillé. Et cette édition 2026 ne va pas faire mentir les statistiques (6 buts et 2 passes décisives en 4 matchs avant France-Paraguay dans la nuit de samedi à dimanche). Louis Saha voit un Mbappé revanchard après une saison poussive avec le Real Madrid.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'équipe de France a disputé son 1/8ème de finale de cette Coupe du monde 2026 contre le Paraguay. Avant le coup d'envoi, Kylian Mbappé était parvenu à se montrer décisif à chacun de quatre matchs des Bleus dans ce Mondial. Un doublé face au Senégal (3-1), un autre contre l'Irak (3-0), un doublé de passes décisives face à la Norvège (4-1) et un nouveau doublé au tour précédent face à la Suède (3-0). Après avoir signé une saison blanche au Real Madrid, Mbappé est dans un arc de rédemption selon Louis Saha. « On dirait bien. Il a peut-être raté la Liga et la Ligue des champions, mais oui, il est en mode "revanche " et ça lui va vraiment bien ».

«Toutes ces choses qu’on a dites à son sujet, bla bla bla, je pense qu’il a très bien réussi à les faire taire» Pendant sa longue interview pour Goal, l'ancien international français (2004-2012) a salué l'implication de Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine qui est le sien depuis mars 2023. « Il donne aussi l’impression d’être un capitaine vraiment sympa, qui a réussi à faire bien jouer les autres joueurs. Je ne vois aucun problème avec [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé, [Desire] Doue ou [Bradley] Barcola. Donc, toutes ces choses qu’on a dites à son sujet, bla bla bla, je pense qu’il a très bien réussi à les faire taire. C’est impressionnant, et s’il continue sur sa lancée – il reste encore au moins trois matchs à jouer ».