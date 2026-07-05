Coupe du monde 2026 - Ballon d'or : Kylian Mbappé a activé «le mode revanche» avec l'équipe de France !

Kylian Mbappé le savait avant même de débuter la compétition. Après l'Euro où lui-même et les Bleus avaient beaucoup été critiqués, le capitaine de l'équipe de France retrouvait ces dernières semaines la Coupe du monde où il a toujours brillé. Et cette édition 2026 ne va pas faire mentir les statistiques (6 buts et 2 passes décisives en 4 matchs avant France-Paraguay dans la nuit de samedi à dimanche). Louis Saha voit un Mbappé revanchard après une saison poussive avec le Real Madrid.
Dans la nuit de samedi à dimanche, l'équipe de France a disputé son 1/8ème de finale de cette Coupe du monde 2026 contre le Paraguay. Avant le coup d'envoi, Kylian Mbappé était parvenu à se montrer décisif à chacun de quatre matchs des Bleus dans ce Mondial. Un doublé face au Senégal (3-1), un autre contre l'Irak (3-0), un doublé de passes décisives face à la Norvège (4-1) et un nouveau doublé au tour précédent face à la Suède (3-0). Après avoir signé une saison blanche au Real Madrid, Mbappé est dans un arc de rédemption selon Louis Saha. « On dirait bien. Il a peut-être raté la Liga et la Ligue des champions, mais oui, il est en mode "revanche " et ça lui va vraiment bien ».
«Toutes ces choses qu’on a dites à son sujet, bla bla bla, je pense qu’il a très bien réussi à les faire taire»
Pendant sa longue interview pour Goal, l'ancien international français (2004-2012) a salué l'implication de Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine qui est le sien depuis mars 2023. « Il donne aussi l’impression d’être un capitaine vraiment sympa, qui a réussi à faire bien jouer les autres joueurs. Je ne vois aucun problème avec [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé, [Desire] Doue ou [Bradley] Barcola. Donc, toutes ces choses qu’on a dites à son sujet, bla bla bla, je pense qu’il a très bien réussi à les faire taire. C’est impressionnant, et s’il continue sur sa lancée – il reste encore au moins trois matchs à jouer ».
«Le Ballon d'or ? Je pense qu’il le mérite»
Affichant un état d'esprit conquérant, celui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de de l'équipe de France pendant cette Coupe du monde 2026, pourrait même aller chercher le trophée, puis le Ballon d'or dans les prochains mois. « Je pense que dans cet état d’esprit, il voudra disputer une finale, marquer davantage de buts et entrer dans l’histoire. Je lui souhaite vraiment bonne chance, car il a dû faire face à des critiques très étranges. Il s’en est très bien sorti. Ça commence à poser quelques questions sur le plan personnel. Disons que, sur le plan spirituel, il ressemble un peu à un chat noir, en quelque sorte. C’est donc cette mauvaise passe qu’il souhaite rectifier au plus vite. C’est toujours agréable de voir quelqu’un réussir et atteindre ses objectifs quand il en a le potentiel.
Le Ballon d'or ? Je pense qu’il le mérite. Même si certains critiquent son style de jeu, il veut tout avoir. Chaque situation doit tourner autour de lui, et c’est là la marque des plus grands. Mais parfois, quand les choses ne se passent pas comme prévu, c’est facile de critiquer. Si Cristiano [Ronaldo] n’avait pas réussi à remporter tous ces trophées au fil des années, il aurait été condamné depuis longtemps ».