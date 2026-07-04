Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé n'a pas hésité à recadrer un journaliste à la télévision

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant battu la Suède mardi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus l'ont emporté 3-0, comptant sur un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine français affole plus que jamais les compteurs dans cette compétition. De quoi donner lieu à une scène largement partagée après la qualification de la France.

Et un nouveau doublé pour Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde 2026 ! Après le Sénégal et l'Irak, c'est donc face à la Suède que le capitaine de l'équipe de France a trouvé le chemin des filets à deux reprises, contribuant ainsi à la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la compétition. Avec ces deux buts, Mbappé a ainsi porté son total à 18 réalisations en Coupe du monde, se rapprochant par la même occasion du record détenu par Lionel Messi.

« C'est 18 » Ça fait donc désormais 18 buts pour Kylian Mbappé en Coupe du monde et ça, le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué de le rappeler à un journaliste après la qualification face à la Suède. En effet, interrogé avec son trophée d'homme du match, Mbappé a recadré son interlocuteur qui parlait alors... de 17 buts. « Kylian, félicitations, deuxième trophée d'homme du match pendant cette Coupe du monde, 17 buts, rien ne peut vous arrêter », lui a lancé le journaliste. Ce à quoi Mbappé a répondu : « 18, c'est 18 ».