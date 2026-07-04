Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé n'a pas hésité à recadrer un journaliste à la télévision

Ayant battu la Suède mardi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus l'ont emporté 3-0, comptant sur un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine français affole plus que jamais les compteurs dans cette compétition. De quoi donner lieu à une scène largement partagée après la qualification de la France.
Et un nouveau doublé pour Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde 2026 ! Après le Sénégal et l'Irak, c'est donc face à la Suède que le capitaine de l'équipe de France a trouvé le chemin des filets à deux reprises, contribuant ainsi à la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la compétition. Avec ces deux buts, Mbappé a ainsi porté son total à 18 réalisations en Coupe du monde, se rapprochant par la même occasion du record détenu par Lionel Messi.
« C'est 18 »
Ça fait donc désormais 18 buts pour Kylian Mbappé en Coupe du monde et ça, le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué de le rappeler à un journaliste après la qualification face à la Suède. En effet, interrogé avec son trophée d'homme du match, Mbappé a recadré son interlocuteur qui parlait alors... de 17 buts. « Kylian, félicitations, deuxième trophée d'homme du match pendant cette Coupe du monde, 17 buts, rien ne peut vous arrêter », lui a lancé le journaliste. Ce à quoi Mbappé a répondu : « 18, c'est 18 ».
« Je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts »
Kylian Mbappé tient donc à ses buts en Coupe du monde, lui qui est à la poursuite de Lionel Messi et de son record. Mais voilà que l'attaquant du Real Madrid n'en fait pas pour autant une obsession : « L’objectif, comme je l’ai dit, c’est d’aller le plus loin possible, de revenir ici le 19 juillet, essayer de gagner. On y va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement, je pense que j’apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc je ne regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu’on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale »