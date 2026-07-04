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Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé n'a pas hésité à recadrer un journaliste à la télévision

Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé n'a pas hésité à recadrer un journaliste à la télévision
Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant battu la Suède mardi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus l'ont emporté 3-0, comptant sur un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine français affole plus que jamais les compteurs dans cette compétition. De quoi donner lieu à une scène largement partagée après la qualification de la France.

Et un nouveau doublé pour Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde 2026 ! Après le Sénégal et l'Irak, c'est donc face à la Suède que le capitaine de l'équipe de France a trouvé le chemin des filets à deux reprises, contribuant ainsi à la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la compétition. Avec ces deux buts, Mbappé a ainsi porté son total à 18 réalisations en Coupe du monde, se rapprochant par la même occasion du record détenu par Lionel Messi.

« C'est 18 »

Ça fait donc désormais 18 buts pour Kylian Mbappé en Coupe du monde et ça, le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué de le rappeler à un journaliste après la qualification face à la Suède. En effet, interrogé avec son trophée d'homme du match, Mbappé a recadré son interlocuteur qui parlait alors... de 17 buts. « Kylian, félicitations, deuxième trophée d'homme du match pendant cette Coupe du monde, 17 buts, rien ne peut vous arrêter », lui a lancé le journaliste. Ce à quoi Mbappé a répondu : « 18, c'est 18 ».

« Je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts »

Kylian Mbappé tient donc à ses buts en Coupe du monde, lui qui est à la poursuite de Lionel Messi et de son record. Mais voilà que l'attaquant du Real Madrid n'en fait pas pour autant une obsession : « L’objectif, comme je l’ai dit, c’est d’aller le plus loin possible, de revenir ici le 19 juillet, essayer de gagner. On y va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement, je pense que j’apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc je ne regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu’on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale »

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