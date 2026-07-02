Polémique à la Coupe du Monde 2026 : Pape Thiaw répond sèchement à Rudi Garcia après Sénégal-Belgique !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, la Belgique a réussi à renverser le Sénégal en 16ème de finale de la Coupe du Monde, et ce, après avoir mené 2-0. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Rudi Garcia a fait une annonce sur les Lions de la Teranga qui a créé la polémique. Interrogé en conférence de presse, Pape Thiaw a tenu à lui répondre.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la Belgique s'est frottée au Sénégal. Menés 2-0 jusqu'à la 86ème minute de jeu, les Diables Rouges se sont finalement imposés (3-2) après prolongations. Interrogé par la RTBF à l'issue de la partie, Rudi Garcia a fait polémique à cause de cette déclaration : « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match, a lancé l’entraîneur français sur la RTBF. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi) ».

«On connaît ces équipes-là» D'après certains, Rudi Garcia évoque les pays africains lorsqu'il utilise la formule « ces équipes-là ». Une thèse que le sélectionneur de la Belgique a totalement balayée en conférence de presse : « Non, je n’ai pas dit ça, vos confrères se trompent de déclaration. J’ai dit que quand on mène, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Nous, on l’a poussé, ils ont reculé et si on n’avait pas marqué le 2-1, je pense qu’on ne serait jamais revenu. Mais quand le 3e but d’un match est marqué par une équipe et que ça fait 2-1, le match change d’âme, comme on dit en français. Le positif vient du côté belge et le négatif du côté sénégalais. C’est exactement ce qui s’est passé pour nous et ça nous a permis d’égaliser avant la fin du temps réglementaire ».