Coupe du monde 2026 : Les Etats-Unis crient au scandale et ça concerne aussi Lionel Messi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A domicile, les Etats-Unis ont réussi à valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Vainqueurs de la Bosnie, les joueurs de Mauricio Pochettino retrouveront au prochain tour la Belgique. Mais voilà qu'il faudra faire sans Folarin Balogun, exclu. Un carton rouge qui n'a d'ailleurs pas manqué de déclencher une polémique à l'issue de la qualification des USA.

Buteur face à la Bosnie, Folarin Balgun a inscrit sa 3ème réalisation de la Coupe du monde, permettant ainsi aux Etats-Unis de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais voilà qu'au prochain tour, face à la Belgique, Mauricio Pochettino devra faire sans le buteur de l'AS Monaco. En effet, outre son but, l'attaquant américain a également été exclu face à la Bosnie. Un carton rouge qui va donc priver Balogun du match face aux Diables Rouges.

« Ce n'est jamais un carton rouge » Mais voilà que ce carton rouge donné à Folarin Balogun ne passe pas auprès de Mauricio Pochettino. En effet, après la qualification de son équipe, le sélectionneur des Etats-Unis a lâché en conférence de presse : « Ce n'est jamais un carton rouge ». Et pour appuyer ses propos, Pochettino a rappelé une action similaire de Lionel Messi lors d'Argentine-Algérie lors de laquelle le numéro 10 de l'Albiceleste n'avait pas été sanctionné : « Pour moi, aucune des deux actions ne méritait un carton rouge. Ce n'est pas intentionnel, je ne peux parler que pour Balo. Mais selon moi, ce n'est jamais un carton rouge. Tout est une question d'intention et l'intention n'était pas de blesser l'adversaire ».