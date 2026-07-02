Coupe du monde 2026 : Deux joueurs de la Belgique s'embrouillent en plein match... et ça plait à Rudi Garcia

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passée tout proche de l'élimination, la Belgique a finalement réussi à renverser le Sénégal et s'imposer lors des prolongations (3-2). La tension était palpable chez les Diables Rouges au cours de cette rencontre, à tel point qu'une dispute a éclaté entre Youri Tielemans et Leandro Trossard. Une altercation à laquelle Rudi Garcia a réagi et visiblement, le sélectionneur de la Belgique a apprécié.

La Belgique sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais les joueurs de Rudi Garcia ont eu très chaud. Face au Sénégal, les Diables Rouges étaient menés de deux buts et c'est finalement dans les cinq dernières minutes que Romelu Lukaku et Youri Tielemans ont ramené leur sélection à égalité. Et c'est ensuite à la fin des prolongations que Tielemans, encore lui, a qualifié la Belgique en marquant sur penalty. Capitaine des Diables Rouges, le milieu d'Aston Villa a donc permis à son pays de rejoindre le tour suivant, se distinguant également en pleine rencontre en s'embrouillant avec son compatriote, Leandro Trossard.

« Ça me plait » Il y a donc une altercation entre Youri Tielemans et Leandro Trossard, qui n'ont pas hésité à se dire les choses alors que ça n'allait clairement pas pour la Belgique face au Sénégal. Et voilà que cette situation n'a pas dérangé Rudi Garcia, bien au contraire... Après la qualification des Diables Rouges, en conférence de presse, le sélectionneur belge a confié à propos de cet accrochage entre Tielemans et Trossard : « Romelu (Lukaku) s'est d'abord occupé de les calmer tous les deux. Mes joueurs ont le droit de s'invectiver, de ne pas être d'accord. Ça me plaît ».