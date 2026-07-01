Coupe du monde - Equipe de France : Kylian Mbappé a traumatisé un joueur de l'Argentine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé et la Coupe du monde : c'est une grande histoire. Il n'y a qu'à s'attarder sur les six buts en quatre matchs qu'il a déjà marqué depuis le début de l'édition 2026. Lors de la dernière au Qatar, l'attaquant des Bleus avait fait trembler les filets à huit reprises, trois fois rien qu'en finale contre l'Argentine. Un moment douloureux pour Alexis Mac Allister. L'international argentin s'explique.

Le job a été fait. L'équipe de France n'a pas vacillé mardi au MetLife Stadium. Malgré les tentatives ratées ou repoussées par l'arrière-garde suédoise, les Bleus ont fini par trouver la brèche par Kylian Mbappé à deux reprises et par le biais d'un but de Bradley Barcola. Score final : 3 buts à 0 dans ce 1/16ème de finale de Coupe du monde 2026 et qualification pour le 1/8ème de finale programmé samedi contre le Paraguay qui a fait chuter l'Allemagne dans cette phase à élimination directe (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

«C'était très dur à vivre pour être honnête» Kylian Mbappé, dans son rôle de capitaine, a déjà fait savoir à M6 avant la compétition avoir à coeur d'aller chercher un troisième titre mondial pour l'équipe de France après avoir vécu une désillusion en finale de la dernière Coupe du monde contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Une rencontre qu'il avait transformé en signant un coup du chapeau malgré le fait que les Bleus avaient été menés pendant 75 minutes jeu. Alexis Mac Allister, milieu de terrain de l'Albiceleste, a révélé à ESPN avoir été choqué par la force de caractère et la manière dont Mbappé avait été décisif pour les Bleus lors de cette finale. « Mbappé... C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il était si fort pendant la finale. Qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit quand il a égalisé d'une reprise de volée ? C'était très dur à vivre pour être honnête parce que vous menez 2-0 à la 75ème minute ».