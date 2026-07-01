Coupe du monde 2026 : «Honteux», Didier Drogba crie au scandale après l’élimination de la Côte d’Ivoire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposée à la Norvège ce mardi, la Côte d’Ivoire a été éliminée dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, avec un but en fin de match d’Erling Haaland (1-2). Une décision arbitrale a particulièrement agacé la légende de la sélection ivoirienne Didier Drogba et ce dernier a exprimé son énervement sur les réseaux sociaux.

Après avoir passé la phase de groupes pour la première fois de son histoire, le parcours de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde s’est arrêté au stade des 16es de finale. Les Éléphants se sont inclinés face à la Norvège (1-2) ce mardi. Après l’ouverture du score des Scandinaves par l’intermédiaire d’Antonio Nusa (39e), Amad Diallo avait relancé les Ivoiriens (74e), avant qu’Erling Haaland n’envoie son équipe en huitièmes de finale (86e).

Drogba furieux contre l’arbitrage Toutefois, avant le but de l’attaquant de Manchester City, une décision arbitrale de Jesus Valenzuela n’est pas passée auprès de Didier Drogba et probablement beaucoup de supporters ivoiriens. « Honteux ce penalty non sifflé sur Nicolas Pépé pfffffff à quoi sert la VAR?!??! », a écrit l’ancien attaquant de l’OM sur X. En cause, un penalty non sifflé sur Nicolas Pépé à la 78e minute de jeu, déséquilibré dans la surface par Andreas Schjelderup alors que les deux équipes étaient à égalité.