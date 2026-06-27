Coupe du monde 2026 : Schweinsteiger se justifie après la polémique raciste avec la Côte d’Ivoire

La Coupe du monde 2026 bat son plein, avec des gros chocs qui tenu en suspense les observateurs. Mais les polémiques n’ont également pas manqué et cela a été le cas avec Bastian Schweinsteiger, Champion du monde 2014 avec l’Allemagne, dont les propos ont énormément fait parler ces derniers jours.
A-t-on assisté à un dérapage raciste ? Depuis quelques jours, les débats font rage autour de Bastian Schweinsteiger, ancien milieu de terrain du Bayern Munich ainsi que de la Nationalmannschaft, désormais consultant à la télévision allemande. En marge de la rencontre entre l’équipe de son pays et la Cote d’Ivoire (2-1), il a en effet qualifié le football africain de « peu orthodoxe et sauvage », ce qui n’a pas manqué de faire parler.
« Des propos qu'on peut qualifier sans langue de bois de racistes »
La première pique est arrivée directement du sélectionneur de la Cote d’Ivoire, qui ne semble pas avoir de doutes concernant la teneur de ces propos. « Quand vous connaissez le foot comme lui, c'est bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on peut qualifier sans langue de bois de racistes » a déclaré Émerse Faé. Des propos qui ont évidemment enflammé la situation, poussant des nombreux observateurs et acteurs de cette Coupe du monde 2026, à réclamer des excuses, voir même la mise à l'écart du consultant.
« Je parlais de football, pas de personnes »
Ainsi, dans un communiqué publié par la chaîne de télévision allemande ARD, Bastian Schweinsteiger s’est expliqué. « Je parlais de football, pas de personnes. C'est une analyse footballistique. Ni plus ni moins. Je n'avais absolument aucune intention d'offenser qui que ce soit » a déclaré l’ancien footballeur, défendu par son employeur. « Si (Émerse) Faé parlait directement à Bastian, ses soupçons seraient vite dissipés, j'en suis certain. Une telle occasion se présentera peut-être pendant le tournoi » a déclaré Axel Balkausky, coordinateur des sports d'ARD.