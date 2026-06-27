Coupe du monde 2026 : La Norvège répond à une polémique impliquant Haaland face à l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

3 victoires en 3 matchs ! Ce vendredi soir, l’équipe de France a clôturé sa phase de poule avec un succès face à la Norvège (4-1). Mais voilà que pour l’occasion, Stale Solbakken avait décidé d’opérer un gros turnover en alignant une équipe B face aux Bleus, laissant notamment Erling Braut Haaland sur le banc. Alors que cette décision n’a pas manqué de faire polémique, le sélectionneur de la Norvège s’est expliqué.

Ce vendredi soir, à Boston, l’équipe de France et la Norvège s’affrontaient pour savoir qui terminerait à la première place du groupe. Alors que les Bleus sont repartis avec la victoire, celle-ci ne semblait visiblement pas intéresser Stale Solbakken et ses joueurs, déjà assurés de finir à la 2ème place et donc qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. C’est ainsi que face à la France, la Norvège s’est présentée avec une équipe B, sans Erling Braut Haaland, resté toute la rencontre sur le banc. Une gestion qui n’est alors pas passée inaperçue et ça n’a pas manqué de faire polémique auprès de certains.

Une décision bien réfléchie Forcément, après la défaite face à la France, Stale Solbakken a été interrogé sur son choix d’aligner une équipe B. Rapporté par L’Equipe, le sélectionneur de la Norvège a alors expliqué : « Pourquoi ne pas avoir aligné la meilleure équipe possible ? Parce que, après le match remporté contre le Sénégal, cinq ou six de mes joueurs étaient très fatigués. J'ai aussi pris en compte le fait que, par rapport à notre prochain adversaire en 16es de finale, on bénéficiera d'un jour de repos en moins par rapport à eux. Au final, la décision de faire tourner mon effectif a été prise en accord avec mon préparateur physique et en concertation avec les joueurs ».