Coupe du monde 2026 - Brésil : Le retour de Neymar a touché Lewis Hamilton

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 10 jours d'intervalle, Lewis Hamilton et Neymar ont tous deux vécu des émotions fortes. Le premier s'est positionné sur la plus haute marche du podium du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne à Barcelone. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis l'été 2024. Et le second a enfin pu rejouer avec le maillot du Brésil, le tout pour la Coupe du monde 2026. Le Brésilien a fait une dédicace à Hamilton que le principal concerné n'a pas manqué de commenter.

Le 14 juin dernier, Lewis Hamilton renouait avec la victoire dans un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois depuis juillet 2024 en Belgique et en Angleterre. C'est au Grand Prix d'Espagne sur le circuit Barcelone-Catalogne que le septuple champion du monde a célébré sa première victoire en course dans la tunique rouge de Ferrari. Sur les réseaux sociaux, Hamilton avait rédigé quatre mots qu'un fan avait énoncé en lui parlant quelque temps auparavant : « Remember who you are », à savoir « Souviens toi de qui tu es ».

Neymar imite Lewis Hamilton Entre octobre 2023 et ce jeudi 25 juin 2026, Neymar a également été privé d'une chose qui l'anime : porter le maillot de la Seleçao. En raison des différentes blessures qui l'ont éloigné des terrains de manière régulière, le Brésilien était contraint de rester à l'écart des rassemblements du Brésil pendant les trêves internationales. Entré en jeu contre l'Ecosse pour les 15 dernières minutes du 3ème match de poule de la Coupe du monde 2026 (3-0), Neymar a à son tour mis en ligne un post Instagram avec la légende : « Remember who you are ».