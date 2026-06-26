F1 - Lewis Hamilton : Le clin d’oeil de Neymar en pleine Coupe du monde 2026 !

Lors du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le septuple champion du monde s’est imposé, et a célébré sa victoire avec une publication sur les réseaux sociaux. Neymar s’en est d’ailleurs inspiré après avoir fêté son retour avec le Brésil à la Coupe du monde 2026.
Il y a quelques jours, Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le Britannique s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone, et a ainsi signé son premier succès chez Ferrari. Le septuple champion du monde a alors célébré cette victoire avec une publication sur les réseaux sociaux. « Souviens toi de qui tu es » avait-il écrit en légende, en hommage à une phrase qu’un fan lui a dit il y a quelques temps. Et Neymar s’en est inspiré dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi.
Neymar a imité Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux
L’ancienne star du PSG a en effet fait son retour avec le Brésil lors de la victoire face à l’Ecosse à la Coupe du monde 2026 (0-3). Le joueur de 34 ans est entré en jeu aux alentours de la 75e minute. Et il a savouré ses premières minutes dans ce Mondial en Amérique avec un post sur son compte Instagram. « Souviens toi de qui tu es » a aussi écrit Neymar en légende, imitant ainsi Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton vise un deuxième succès consécutif en F1 ?
Il faut dire que la légende de la F1 possède une grande influence dans le monde du sport. Lewis Hamilton est naturellement admiré par certaines des plus grandes stars, dont Neymar. Le pilote de Ferrari est d’ailleurs tourné vers le Grand Prix d’Autriche désormais. Après sa victoire à Barcelone, on imagine que le Britannique voudra réitérer le coup sur la piste de Spielberg ce dimanche. Reste à voir si la Scuderia saura à nouveau le mettre dans les meilleures dispositions pour arracher un second succès consécutif en F1.