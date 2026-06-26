F1 - Lewis Hamilton : Le clin d’oeil de Neymar en pleine Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le septuple champion du monde s’est imposé, et a célébré sa victoire avec une publication sur les réseaux sociaux. Neymar s’en est d’ailleurs inspiré après avoir fêté son retour avec le Brésil à la Coupe du monde 2026.

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le Britannique s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone, et a ainsi signé son premier succès chez Ferrari. Le septuple champion du monde a alors célébré cette victoire avec une publication sur les réseaux sociaux. « Souviens toi de qui tu es » avait-il écrit en légende, en hommage à une phrase qu’un fan lui a dit il y a quelques temps. Et Neymar s’en est inspiré dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi.

Neymar a imité Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux L’ancienne star du PSG a en effet fait son retour avec le Brésil lors de la victoire face à l’Ecosse à la Coupe du monde 2026 (0-3). Le joueur de 34 ans est entré en jeu aux alentours de la 75e minute. Et il a savouré ses premières minutes dans ce Mondial en Amérique avec un post sur son compte Instagram. « Souviens toi de qui tu es » a aussi écrit Neymar en légende, imitant ainsi Lewis Hamilton.