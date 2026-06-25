F1 - Lewis Hamilton : «L’histoire à la Michael Schumacher» qui fait rêver Ferrari !

Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton a mis fin à une disette de deux ans en F1. Le septuple champion du monde s’est imposé pour la première fois chez Ferrari et continue donc ses efforts au sein de la Scuderia. L’écurie italienne semble d’ailleurs rêver d’une histoire à la Michael Schumacher pour le pilote de 41 ans.

Lewis Hamilton a mis fin à une période de deux ans sans la moindre victoire en F1. Le Britannique s’est imposé lors du Grand Prix de Barcelone, et a ainsi raflé son premier succès chez Ferrari. La dernière fois que le septuple champion du monde avait fini premier, c’était en Belgique lorsqu’il évoluait chez Mercedes. Le pilote de 41 ans poursuit d’ailleurs ses efforts au sein de la Scuderia, qui semble rêver d’une histoire similaire à celle de Michael Schumacher.

«Ils sont tous absolument ravis pour Lewis» « Il investit tellement d’efforts dans ce qu’il fait. Les gens comprennent souvent mal Lewis à cause de la carapace qu’il s’est construite à travers son personnage public. Mais c’est quelqu’un qui, comme tous les autres grands d’ailleurs - Max [Verstappen], Michael [Schumacher], Sebastian [Vettel] - travaille plus dur et s’investit davantage que les autres pour atteindre le niveau auquel ils sont arrivés. Quand vous vous investissez totalement dans quelque chose, en particulier pour gagner un Grand Prix, lorsque vous donnez tout de vous-même et que vous continuez à échouer, mais que vous revenez sans cesse et que vous continuez à essayer, alors, quand cela finit par arriver, c’est une véritable explosion d’émotions » a d’abord expliqué Rob Smedley dans des propos rapportés par NextGen-Auto.