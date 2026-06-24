F1 : Lewis Hamilton fait halluciner son vieil ennemi !

Après une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton semble enfin de retour à son meilleur niveau comme en témoigne sa victoire à Barcelone, sa première avec la Scuderia. Une performance qui a même impressionné son vieil ennemi Nico Rosberg.
La saison dernière, Lewis Hamilton est apparu en grande difficulté pour sa première saison chez Ferrari. Néanmoins, le Britannique, qui rêve toujours d'aller décrocher un huitième titre mondial, n'a rien lâché. Et cette saison, il met tout le monde d'accord comme en témoigne sa victoire à Barcelone, la première avec la Scuderia. Lewis Hamilton est même deuxième à classement général à 41 points de Kimi Antonelli. De quoi impressionner son vieil ami Nico Rosberg.
Rosberg s'enflamme pour Hamilton
« Ce fut une journée vraiment fantastique pour ce sport. C’est historique. C’est le plus grand de tous les temps. C’est formidable qu’il ait renversé la situation, car les choses semblaient si sombres l’année dernière. On avait l’impression qu’il était sur le point de partir ; il aurait pu dire à tout moment : “J’arrête”. Mais il a persévéré, il se sent désormais à l’aise dans la voiture, et on voit une dynamique positive partout », s'enflamme-t-il au micro de Sky Allemagne.
«C’est historique»
Désormais, Nico Rosberg recommande à Charles Leclerc de se méfier de Lewis Hamilton qui pourrait s'imposer comme le pilote numéro 1 de la Scuderia : « Ce que Lewis Hamilton accomplit en ce moment est impressionnant. Il s’est très bien entendu avec la voiture dès le début et recommence désormais à prendre les rênes de l’équipe. Charles Leclerc doit évidemment faire un peu attention à ce qu’il fait maintenant. Cela a un effet sur lui. » Et le champion du monde 2016 est particulièrement bien placé pour savoir ce que représente le fait d'être coéquipier de Lewis Hamilton.