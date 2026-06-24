F1 : Lewis Hamilton fait halluciner son vieil ennemi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton semble enfin de retour à son meilleur niveau comme en témoigne sa victoire à Barcelone, sa première avec la Scuderia. Une performance qui a même impressionné son vieil ennemi Nico Rosberg.

La saison dernière, Lewis Hamilton est apparu en grande difficulté pour sa première saison chez Ferrari. Néanmoins, le Britannique, qui rêve toujours d'aller décrocher un huitième titre mondial, n'a rien lâché. Et cette saison, il met tout le monde d'accord comme en témoigne sa victoire à Barcelone, la première avec la Scuderia. Lewis Hamilton est même deuxième à classement général à 41 points de Kimi Antonelli. De quoi impressionner son vieil ami Nico Rosberg.

Rosberg s'enflamme pour Hamilton « Ce fut une journée vraiment fantastique pour ce sport. C’est historique. C’est le plus grand de tous les temps. C’est formidable qu’il ait renversé la situation, car les choses semblaient si sombres l’année dernière. On avait l’impression qu’il était sur le point de partir ; il aurait pu dire à tout moment : “J’arrête”. Mais il a persévéré, il se sent désormais à l’aise dans la voiture, et on voit une dynamique positive partout », s'enflamme-t-il au micro de Sky Allemagne.