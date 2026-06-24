F1 - «C’est une surprise» : Le patron d’Alpine annonce quelque chose «d’extraordinaire» avec Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée chez Alpine, Pierre Gasly a connu quelques moments délicats. Le pilote de 30 ans n’a jamais réellement été en mesure de se battre pour les premières places. Pourtant, le Français continue d’avoir la cote au sein de son écurie. Flavio Briatore a d’ailleurs avoué avoir noué un lien fort avec lui au fil du temps.

Depuis qu’il a débarqué chez Alpine en 2023, Pierre Gasly n’a pas toujours été en réussite. Au contraire, le pilote de 30 ans souvent connu des moments compliqués au sein de l’écurie française. Il n’a jamais réellement été en mesure de se battre pour les premières places, et a même connu une année délicate en 2025. Les choses semblent cependant mieux se passer cette saison pour Pierre Gasly, qui pointe à la huitième place du classement général derrière Max Verstappen. Le natif de Rouen a d’ailleurs toujours la cote auprès de Flavio Briatore.

«J’ai appris à énormément l’apprécier» « Pierre est une autre surprise. En apprenant à le connaître, j’ai appris à énormément l’apprécier. C’est quelqu’un qui fait preuve d’un engagement extraordinaire » a confié le Team Principal d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto. « Nous sommes heureux avec nos pilotes. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir » a ensuite ajouté Flavio Briatore au sujet d’un changement au sein de l’équipe la saison prochaine.