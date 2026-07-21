Coupe du monde 2026 - Leandro Paredes craque après Espagne/Argentine : L’annonce de la FIFA qui va faire parler !

Axel Cornic

L'Espagne a remporté la deuxième Coupe du monde de son histoire, en battant l'Argentine en finale (1-0). Mais plus que le match en lui-même, ce sont les évènements survenus lors du coup de sifflet final qui font parler en ce moment, avec notamment le gros craquage de Leandro Paredes.

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il se fasse remarquer. Remplaçant pour la finale de la Coupe du monde 2026, Leandro Paredes est entré en jeu à la mi-temps et il a reçu un carton rouge seulement six minutes plus tard. Certains estiment qu'il aurait pu en recevoir un deuxième pour ce qu'il a fait au cours du match, mais surtout pour ce qu'il a fait après.

Pas de deuxième carton jaune pour Leandro Paredes Car l'ancien du PSG a littéralement pété un plomb après le coup de sifflet final, s'en prenant violemment à Gavi. Les images ont d'ailleurs rapidement fait le tour du monde et soulevé une vive polémique, avec Leandro Paredes qui aurait peut-être mérité une expulsion. C'est d'ailleurs ce qu'ont cru des nombreux téléspectateurs, puisqu'un deuxième carton rouge à l'encontre du milieu de terrain de l'Albiceleste a été annoncé ! Mais via la BBC, la FIFA a expliqué qu'aucun carton jaune n'avait été sorti lors de cet après-match, prétextant un problème technique qui a semé la confusion.