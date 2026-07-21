«J'ai eu une super idée pour Gianni Infantino...» : Donald Trump dévoile son nouveau plan après la Coupe du monde 2026 qui risque de faire parler !

Donald Trump a visiblement adoré cette 23e Coupe du monde organisée en partie aux États-Unis. Dans des propos accordés à la chaîne américaine Fox News, le président a interpellé Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qu’un autre Mondial soit organisé sur le sol américain de son vivant.
Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la 23e édition de la Coupe du monde s’est achevée dimanche soir par le sacre de l’Espagne contre l’Argentine (1-0, après prolongation). Donald Trump était présent au MetLife Stadium pour assister à la finale et remettre le trophée aux joueurs de Luis de la Fuente. Avant le match, le président américain s’est enflammé pour cette compétition et affiche déjà l’envie de voir les États-Unis accueillir une nouvelle Coupe du monde.
« Annonce-nous à nouveau la prochaine fois, puis annonce un autre pays après ça, ça atténuera un peu la colère et le choc »
« On aurait pu se retrouver avec beaucoup de stades vides. Ça ne s’est pas passé comme ça. Je crois avoir vu 99,9 % de remplissage, mais c’est probablement faux parce que je pense qu’ils débordaient en réalité, a lancé Donald Trump sur Fox News. J’ai eu une super idée pour Gianni (Infantino, président de la FIFA). Je lui ai dit : “Tu dois annoncer deux pays.” Alors, annonce-nous à nouveau la prochaine fois, puis annonce un autre pays après ça, ça atténuera un peu la colère et le choc. »
Trump veut un autre Mondial aux USA de son vivant
« Je trouve que c’est une excellente idée, a répété le président des États-Unis. Au vu des chiffres, nous allons en faire la demande à nouveau immédiatement. Mais j’ai dit que pour atténuer le choc, tu pourrais nous annoncer, puis peut-être un autre pays ensuite, et même un autre encore. Mais il faut qu’on recommence, et il faut le faire tant que je suis encore là. Tu m’entends, Gianni ? »
Donald Trump devra au moins attendre jusqu’en 2038 pour éventuellement voir les États-Unis accueillir un nouveau Mondial. Avant ça, l'Espagne, au Maroc et le Portugal accueilleront la Coupe du monde 2030 (l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront aussi un match), tandis que l'édition de 2034 aura lieu en Arabie saoudite. Donald Trump aura 92 ans pour le Mondial 2038, qui n’a pas encore été attribué.