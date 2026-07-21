«J'ai eu une super idée pour Gianni Infantino...» : Donald Trump dévoile son nouveau plan après la Coupe du monde 2026 qui risque de faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Donald Trump a visiblement adoré cette 23e Coupe du monde organisée en partie aux États-Unis. Dans des propos accordés à la chaîne américaine Fox News, le président a interpellé Gianni Infantino, président de la FIFA, pour qu’un autre Mondial soit organisé sur le sol américain de son vivant.

Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la 23e édition de la Coupe du monde s’est achevée dimanche soir par le sacre de l’Espagne contre l’Argentine (1-0, après prolongation). Donald Trump était présent au MetLife Stadium pour assister à la finale et remettre le trophée aux joueurs de Luis de la Fuente. Avant le match, le président américain s’est enflammé pour cette compétition et affiche déjà l’envie de voir les États-Unis accueillir une nouvelle Coupe du monde.

« Annonce-nous à nouveau la prochaine fois, puis annonce un autre pays après ça, ça atténuera un peu la colère et le choc » « On aurait pu se retrouver avec beaucoup de stades vides. Ça ne s’est pas passé comme ça. Je crois avoir vu 99,9 % de remplissage, mais c’est probablement faux parce que je pense qu’ils débordaient en réalité, a lancé Donald Trump sur Fox News. J’ai eu une super idée pour Gianni (Infantino, président de la FIFA). Je lui ai dit : “Tu dois annoncer deux pays.” Alors, annonce-nous à nouveau la prochaine fois, puis annonce un autre pays après ça, ça atténuera un peu la colère et le choc. »