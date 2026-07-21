Coupe du monde 2026 : Le «comportement inadmissible» de l’Argentine après la finale qui fait réagir à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’Argentine s’est inclinée en finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne (1-0). Plusieurs joueurs argentins ont eu des gestes compromettants sur ce choc, ce qui n’a pas manqué de faire réagir à l’étranger. Ancien international Anglais, Joe Hart a notamment été sidéré par le comportement des partenaires de Lionel Messi.

Alors qu’elle avait l’occasion de remporter une quatrième étoile ce dimanche soir, l’Argentine s’est inclinée en finale de la Coupe du Monde. Face à l’Espagne, les partenaires de Lionel Messi ont parfois eu des comportements irrespectueux sur, et en dehors du terrain. Alors qu’Enzo Fernandez a notamment été expulsé, à l’étranger, les réactions n’ont pas épargné les joueurs de « l’Albiceleste ».

« Un seul homme sur le terrain a fait preuve de classe : Lionel Messi » « Comportement dégoûtant des Argentins à la fin, surtout de Paredes. Des voyous violents et méprisables, une honte pour le football. Je n’ai jamais été aussi heureux de voir une équipe perdre », a notamment confié le journaliste Piers Morgan, rejoint par l’ancien gardien anglais Joe Hart : « Un seul homme sur le terrain a fait preuve de classe : Lionel Messi, qui a serré la main de chacun des joueurs espagnols. Le match est terminé. Ils ne peuvent absolument pas se plaindre de ce qui s’est passé aujourd’hui. Un comportement inadmissible. L’Espagne l’a amplement mérité. Ils ont été absolument magnifiques tout au long du tournoi. Ils ont dominé la rencontre de bout en bout face à une Argentine coriace et tenace. La meilleure équipe a remporté cette Coupe du Monde. »