Coupe du Monde 2026 : La statistique terrible sur la finale de Lionel Messi contre l’Espagne !

Axel Cornic

Tout le monde attendait un nouvel exploit de Lionel Messi, qui à 39 ans pouvait remporter un deuxième titre mondial avec l'Argentine. L'octuple Ballon d'Or a toutefois vu son équipe perdre et il a même été l'un des pires joueurs sur le terrain, lors de cette finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne (0-1).

On parlait déjà d'une prouesse historique, qui pouvait le lancer vers un neuvième Ballon d'Or. Mais le rêve de Lionel Messi a explosé en plein vol. A l'image d'une Argentine apathique, il a en effet livré une prestation plus que passable lors de la finale de la Coupe du monde 2026, asphyxié par la possession espagnole.

Une Argentine sans défense Le constat est en effet sans appel, avec les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Il a notamment fallu attendre la 117e minute de jeune et donc quasiment la mi-temps des prolongations, pour voir le premier tir de l'Argentine en cette finale. Avant cela le gardien de La Roja n'a jamais été inquiété et c'est du jamais vu pour une finale de Coupe du monde. D'ailleurs, aucune équipe dans cette édition 2026 n'a réalisé une telle prestation. Dans l'histoire du Mondial, seul le Costa Rica a bouclé un match sans le moindre tir, en 1990 contre le Brésil (0-1) et en 2022 contre l'Espagne (0-7).