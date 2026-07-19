Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé met la pression sur Lionel Messi !

Les vacances vont débuter pour le staff et les joueurs de l'équipe de France. Le parcours des Bleus s'est conclu par une défaite contre l'Angleterre pour le match de la troisième place de la Coupe du monde 2026 (4-6). Kylian Mbappé a signé un doublé et une passe décisive. Ses buts lui permettent d'être le seul et unique joueur en haut du classement des buteurs du Mondial et d'être celui qui a le plus marqué dans l'histoire de la compétition. Néanmoins, Mbappé estime que Messi va le rejoindre ce dimanche pendant la finale de la Coupe du monde.
Muet contre l'Espagne dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 le 14 juillet dernier (0-2), Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant la petite finale du Mondial face à l'Angleterre, le capitaine des Bleus a marqué à deux reprises en seconde période lors de la défaite contre les Three Lions (4-6).
Doublé pour Kylian Mbappé face à l'Angleterre
Ce qui porte son total de buts à 10 réalisations dans ce Mondial, soit deux de plus que son premier poursuivant Lionel Messi qui a rendez-vous au MetLife Stadium ce dimanche soir à 21h heure française pour la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne. L'occasion pour Messi de reprendre son record de buts inscrits toutes Coupes du monde confondues ? A ce jour, Kylian Mbappé compte 22 buts dans la plus belle des compétitions de sélection, soit un de plus que le champion du monde argentin qui pourrait inverser la tendance ce dimanche en trouvant le chemin des filets face à La Roja.
«Le record ? Messi va marquer, c'est sûr»
Au micro de M6 quelques minutes après la défaite de l'équipe de France, Kylian Mbappé estime qu'il ne va pas conserver ce record de buts bien longtemps au vu de la finale de la Coupe du monde qui approche entre l'Argentine et l'Espagne. « Le record ? Messi va marquer, c'est sûr. J'essaie juste d'aider mon équipe à gagner. Quand tu marques beaucoup de buts en Coupe du monde ça te fait évoluer dans certaines sphères. J'aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et jouer le match demain. C'est bien pour tout ce qui est héritage mais aujourd'hui ce n'est pas la première chose qui traverse mon esprit ».