Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé met la pression sur Lionel Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les vacances vont débuter pour le staff et les joueurs de l'équipe de France. Le parcours des Bleus s'est conclu par une défaite contre l'Angleterre pour le match de la troisième place de la Coupe du monde 2026 (4-6). Kylian Mbappé a signé un doublé et une passe décisive. Ses buts lui permettent d'être le seul et unique joueur en haut du classement des buteurs du Mondial et d'être celui qui a le plus marqué dans l'histoire de la compétition. Néanmoins, Mbappé estime que Messi va le rejoindre ce dimanche pendant la finale de la Coupe du monde.

Muet contre l'Espagne dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 le 14 juillet dernier (0-2), Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant la petite finale du Mondial face à l'Angleterre, le capitaine des Bleus a marqué à deux reprises en seconde période lors de la défaite contre les Three Lions (4-6).

Doublé pour Kylian Mbappé face à l'Angleterre Ce qui porte son total de buts à 10 réalisations dans ce Mondial, soit deux de plus que son premier poursuivant Lionel Messi qui a rendez-vous au MetLife Stadium ce dimanche soir à 21h heure française pour la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne. L'occasion pour Messi de reprendre son record de buts inscrits toutes Coupes du monde confondues ? A ce jour, Kylian Mbappé compte 22 buts dans la plus belle des compétitions de sélection, soit un de plus que le champion du monde argentin qui pourrait inverser la tendance ce dimanche en trouvant le chemin des filets face à La Roja.