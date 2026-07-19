«Du foutage de gueule» : Les mots forts de Kylian Mbappé après France/Angleterre

Cette semaine ne restera pas gravée dans les mémoires pour des raisons sportives. L'équipe de France avait la possibilité de valider son billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium, mais a raté le coche contre l'Espagne le jour de la fête nationale mardi. Et la consolante de samedi contre l'Angleterre n'a pas souri aux Bleus avec un nouveau revers pour ce qui était le jubilé de Didier Deschamps sur le banc de la sélection (4-6). Le capitaine Kylian Mbappé n'a pas mâché ses mots face à la presse.
L'histoire retiendra que la fin de la course de Didier Deschamps en équipe de France a eu lieu au Hard Rock Stadium de Miami un samedi 18 juillet presque 14 ans après sa première sur le banc des Bleus en septembre 2012. Le sélectionneur de l'équipe nationale aura œuvré pour qu'une deuxième étoile mondiale soit brodée sur la tunique tricolore, mais n'a pas pu en rajouter une troisième après un échec en finale de la Coupe du monde 2022 et en demi-finale de cette édition 2026.
«On était complètement sonnés»
Eliminée par l'Espagne (0-2) à un pas de la grande finale qui se déroulera ce dimanche à 21h, heure française, l'équipe de France s'est une nouvelle fois inclinée face à son adversité. Ce sont les Anglais qui ont fait chuter les Bleus samedi pour le match de la troisième place (4-6) après une première période d'une faiblesse abyssale de la part des Français qui rentraient au vestiaire menés 4 buts à 0. « Il y a eu deux mi-temps différentes. En première mi-temps, je peux comprendre certains qui disent que c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Je dirai plus qu'on a été humain. Malheureusement, on était complètement sonnés. Ils nous ont bien réveillés. En deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines mentales qui font qu'on n'a plus de sentiments. On a réussi à faire ce qu'on fait. Gagner cette deuxième mi-temps, mais au final on ne gagne pas », a reconnu Kylian Mbappé au micro de M6.
«On voulait faire quelque chose pour lui mais malheureusement la première mi-temps donne l'impression qu'on l'a laissé tomber»
Sa déclaration, franche et sans détour, a été rapportée par RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche. Kylian Mbappé estime avoir failli lui et le reste du vestiaire de l'équipe de France pour la dernière de Deschamps qui aurait dû être différente. « C'est plus dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui mais malheureusement la première mi-temps donne l'impression qu'on l'a laissé tomber. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire ressentir. C'est le football, on veut remercier le coach pour tout ce qu'il a fait. Ce match ne va pas entacher la légende Didier Deschamps ». Le chapitre Deschamps est à présent officiellement terminé, l'ère Zinedine Zidane débutera à la rentrée de septembre.