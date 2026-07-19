«Du foutage de gueule» : Les mots forts de Kylian Mbappé après France/Angleterre

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette semaine ne restera pas gravée dans les mémoires pour des raisons sportives. L'équipe de France avait la possibilité de valider son billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium, mais a raté le coche contre l'Espagne le jour de la fête nationale mardi. Et la consolante de samedi contre l'Angleterre n'a pas souri aux Bleus avec un nouveau revers pour ce qui était le jubilé de Didier Deschamps sur le banc de la sélection (4-6). Le capitaine Kylian Mbappé n'a pas mâché ses mots face à la presse.

L'histoire retiendra que la fin de la course de Didier Deschamps en équipe de France a eu lieu au Hard Rock Stadium de Miami un samedi 18 juillet presque 14 ans après sa première sur le banc des Bleus en septembre 2012. Le sélectionneur de l'équipe nationale aura œuvré pour qu'une deuxième étoile mondiale soit brodée sur la tunique tricolore, mais n'a pas pu en rajouter une troisième après un échec en finale de la Coupe du monde 2022 et en demi-finale de cette édition 2026.

«On était complètement sonnés» Eliminée par l'Espagne (0-2) à un pas de la grande finale qui se déroulera ce dimanche à 21h, heure française, l'équipe de France s'est une nouvelle fois inclinée face à son adversité. Ce sont les Anglais qui ont fait chuter les Bleus samedi pour le match de la troisième place (4-6) après une première période d'une faiblesse abyssale de la part des Français qui rentraient au vestiaire menés 4 buts à 0. « Il y a eu deux mi-temps différentes. En première mi-temps, je peux comprendre certains qui disent que c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Je dirai plus qu'on a été humain. Malheureusement, on était complètement sonnés. Ils nous ont bien réveillés. En deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines mentales qui font qu'on n'a plus de sentiments. On a réussi à faire ce qu'on fait. Gagner cette deuxième mi-temps, mais au final on ne gagne pas », a reconnu Kylian Mbappé au micro de M6.