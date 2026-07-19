«Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer» : Deschamps se lâche face à la presse pour ses adieux en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps et l'équipe de France n'ont fait qu'un pendant quatorze ans. Une période durant laquelle les Bleus ont retrouvé leur place dans le coeur des Français avec trois finales disputées à l'Euro 2016 puis aux Coupes du monde 2018 et 2022. Un titre de champion du monde et de Ligue des nations au palmarès pour Deschamps qui n'a pas pu soigner sa sortie comme il le souhaitait samedi pendant la petite finale du Mondial entre l'équipe de France et l'Angleterre à Miami (4-6). Toutefois, l'émotion était elle bien au rendez-vous.

L'équipe de France, c'est terminé pour Didier Deschamps. En 2012, après l'Euro perdu par les Bleus de Laurent Blanc en quart de finale, celui qui est surnommé DD reprenait le flambeau. Personne ne pensait que cette aventure allait durer 12 ans puisque le sélectionneur signait un contrat de deux saisons avec la Fédération française de football. Néanmoins, les compétitions se sont enchaînées, les épopées tricolores aussi, permettant à Deschamps de se bâtir un héritage spécial à la tête de l'équipe de France avec un record de longévité : 14 ans.

«La plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie professionnelle» Cette Coupe du monde 2026 était la dernière danse de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus. Et alors que les victoires se sont empilées jusqu'à la demi-finale perdue contre l'Espagne mardi (0-2), le groupe emmené par le capitaine Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois incliné pendant la petite finale contre l'Angleterre de Thomas Tuchel samedi soir (4-6). Jeu, set et match pour les Three Lions et pour la carrière de Deschamps en équipe de France. Ces 14 ans ont été « la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie professionnelle », selon ses propos tenus en conférence de presse après la rencontre à Miami.