Equipe de France : Voilà ce que Zidane réserve à Mbappé et aux Bleus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La petite finale de Coupe du monde 2026 entre l'équipe de France et l'Angleterre samedi soir a été le point final des 14 années de Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus. Place à l'ère Zinedine Zidane désormais avec une promesse spéciale effectuée par Eden Hazard au vestiaire de la sélection tricolore pour les séances d'entraînements.

Samedi soir, le Hard Rock Stadium de Miami était la fin du chemin pour Didier Deschamps. Après quatorze ans de bons et loyaux services à la tête de l'équipe de France, ce match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre a sonné le glas de son aventure. Et pour ce qui relève de son remplaçant, Zinedine Zidane va assurer sa succession à la tête de l'équipe de France.

«Pas la peine de vous perdre en conjectures, vous saurez tout en temps voulu» Selon les informations de L'Equipe divulguées dans la journée de mercredi, c'est bien Zinedine Zidane qui va hériter du groupe tricolore dont Kylian Mbappé est le capitaine et ce, à compter du 1er septembre. C'est la date choisie par la Fédération française de football et le coach concernant le début de ses engagements contractuels avec les Bleus. Qu'en sera-t-il de son staff ? Un proche de son entourage a laissé planer le doute pour Le Parisien au même titre qu'un membre de France 98 resté anonyme. « Je ne sais rien à ce sujet. Désolé. (...) Pas la peine de vous perdre en conjectures, vous saurez tout en temps voulu ».