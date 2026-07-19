Equipe de France : Voilà ce que Zidane réserve à Mbappé et aux Bleus !

La petite finale de Coupe du monde 2026 entre l'équipe de France et l'Angleterre samedi soir a été le point final des 14 années de Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus. Place à l'ère Zinedine Zidane désormais avec une promesse spéciale effectuée par Eden Hazard au vestiaire de la sélection tricolore pour les séances d'entraînements.
Samedi soir, le Hard Rock Stadium de Miami était la fin du chemin pour Didier Deschamps. Après quatorze ans de bons et loyaux services à la tête de l'équipe de France, ce match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre a sonné le glas de son aventure. Et pour ce qui relève de son remplaçant, Zinedine Zidane va assurer sa succession à la tête de l'équipe de France.
«Pas la peine de vous perdre en conjectures, vous saurez tout en temps voulu»
Selon les informations de L'Equipe divulguées dans la journée de mercredi, c'est bien Zinedine Zidane qui va hériter du groupe tricolore dont Kylian Mbappé est le capitaine et ce, à compter du 1er septembre. C'est la date choisie par la Fédération française de football et le coach concernant le début de ses engagements contractuels avec les Bleus. Qu'en sera-t-il de son staff ? Un proche de son entourage a laissé planer le doute pour Le Parisien au même titre qu'un membre de France 98 resté anonyme. « Je ne sais rien à ce sujet. Désolé. (...) Pas la peine de vous perdre en conjectures, vous saurez tout en temps voulu ».
«Les entraînements de Zidane, wow. Jouez seulement messieurs, c'est tout»
En revanche, une chose semble certaine à l'instant T. Selon Eden Hazard qui s'est confié à DAZN, les entraînements de l'équipe de France ne comporteront pas beaucoup de tactique de par son expérience vécue au Real Madrid pendant deux ans avec Zidane. « J'aime tellement le football. Mais maintenant, on fait des choses à l'entraînement... Surtout avec (Antonio) Conte. La partie tactique... Avec José (ndlr Mourinho) c'était bien. Les entraînements de José Mourinho étaient magnifiques. Pareil avec Zidane. Les entraînements de Zidane, wow. Jouez seulement messieurs, c'est tout. Cinq minutes de tactique. Vous voulez faire de la tactique ? Ok, cinq minutes, et c'est tout. Jouons. »