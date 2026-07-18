Un champion du monde 1998 rend hommage à Didier Deschamps : «Il a fait quelque chose d’assez exceptionnel»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce samedi soir, Didier Deschamps va diriger son dernier match en tant que sélectionneur de l’équipe de France, à l’occasion de la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre. Avant cette rencontre, David Trezeguet a rendu hommage au travail de son ancien coéquipier, avec lequel il a été sacré champion du monde et d’Europe.

14 ans après, Didier Deschamps s’apprête à refermer un sacré chapitre de sa carrière. Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, il quittera son poste après la petite finale de la Coupe du monde 2026 ce samedi. Il aura mené les Bleus jusqu’au sacre mondial en 2018, ainsi qu’en finale de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022, avant de très certainement laisser sa place à Zinedine Zidane.

« Il a fait quelque chose d’assez exceptionnel par rapport à la France » Champion du monde (1998) et d’Europe (2000) avec Didier Deschamps, David Trezeguet s’est exprimé sur son départ et lui a rendu hommage : « Je pense que Didier, depuis qu’il est en équipe de France a montré toutes ses qualités, même s’il voulait à tout prix gagner cette Coupe du monde on sait que le football, des fois, il faut être conscient que ça va très vite aussi. Mais à part le côté entraîneur, moi je dis tout le temps son image, son côté personnage, je pense qu’il a donné ou il a fait quelque chose d’assez exceptionnel par rapport à la France. Il reste un match, même si c’est la troisième ou la quatrième place, il va vouloir à tout prix gagner et après c’est le football. Il faut passer à autre chose et on verra bien. »