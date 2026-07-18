Dembélé - Mbappé : La «dinguerie» qui aurait pu sauver l'équipe de France contre l'Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la mi-temps de la demi-finale perdue face à l’Espagne (0-2), Ousmane Dembélé a pris la parole et s’est agacé du manque de coordination dans le pressing, ce qui n’aurait pas été très bien accueilli par tout le monde. Pour Johan Micoud, une solution à cela aurait surtout été le repositionnement de l’attaquant du PSG dans l’axe, et Kylian Mbappé sur un côté.

Pour sa dernière compétition, Didier Deschamps n’aura pas réussi à mener l’équipe de France jusqu’à une troisième finale de Coupe du monde consécutive. Le parcours des Bleus s’est arrêté au stade des demi-finales face à l’Espagne (0-2), après une rencontre durant laquelle ils n’ont jamais réussi à développer le jeu qui leur avait permis d’arriver jusque-là.

Un pressing désordonné qui n'a pas plu à Dembélé Comme indiqué par L’Équipe, Ousmane Dembélé n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement à la mi-temps, notamment en ce qui concerne le pressing. L’attaquant du PSG estimait que lui et ses coéquipiers n’étaient pas assez coordonnés dans ce domaine et certains en auraient été agacés, considérant que le Ballon d’Or 2025 était lui-même en difficulté et pas forcément le mieux placé pour faire des remontrances. Un point également souligné par Kylian Mbappé.