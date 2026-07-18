Dembélé - Mbappé : La «dinguerie» qui aurait pu sauver l'équipe de France contre l'Espagne !

À la mi-temps de la demi-finale perdue face à l’Espagne (0-2), Ousmane Dembélé a pris la parole et s’est agacé du manque de coordination dans le pressing, ce qui n’aurait pas été très bien accueilli par tout le monde. Pour Johan Micoud, une solution à cela aurait surtout été le repositionnement de l’attaquant du PSG dans l’axe, et Kylian Mbappé sur un côté.
Pour sa dernière compétition, Didier Deschamps n’aura pas réussi à mener l’équipe de France jusqu’à une troisième finale de Coupe du monde consécutive. Le parcours des Bleus s’est arrêté au stade des demi-finales face à l’Espagne (0-2), après une rencontre durant laquelle ils n’ont jamais réussi à développer le jeu qui leur avait permis d’arriver jusque-là.
Un pressing désordonné qui n'a pas plu à Dembélé
Comme indiqué par L’Équipe, Ousmane Dembélé n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement à la mi-temps, notamment en ce qui concerne le pressing. L’attaquant du PSG estimait que lui et ses coéquipiers n’étaient pas assez coordonnés dans ce domaine et certains en auraient été agacés, considérant que le Ballon d’Or 2025 était lui-même en difficulté et pas forcément le mieux placé pour faire des remontrances. Un point également souligné par Kylian Mbappé.
« Dans ce cas mets Dembélé dans l’axe, Mbappé à gauche »
« Donc on sait que c’est Dembélé qui dit ça, qui râle, mais on ne sait pas qui sont les "certains joueurs" que ça a agacé… C’est peut-être celui qui nous a expliqué qu’il fallait faire un meilleur pressing… En fait, lui, il ne se met pas dedans hein… Parce que ce n’est pas que le milieu, l’Espagne derrière ça ressortait sans problème. Ils ont essayé de presser, mais il y en avait un qui était toujours en retard », a réagi Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe de Soir, avant de donner ce qui aurait pu être une solution selon lui. « Apparemment, Deschamps aurait demandé d’aller les presser haut, mais dans ce cas-là, c’est peut-être une dinguerie ce que je vais dire, mais dans ce cas mets Dembélé dans l’axe, Mbappé à gauche… Peut-être pas dès le début… Mais en tout cas, un vrai pressing, il faut regarder le PSG jouer… Là, je n’ai même pas vu le dixième de ça. »