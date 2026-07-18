Succession de Deschamps : La demande de Zidane qui étonne déjà la FFF !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que ce samedi soir, Didier Deschamps va diriger son dernier match à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane devrait lui succéder dans la foulée. Si de nombreux changements sont à prévoir, notamment dans la constitution du staff de « Zizou », une première inquiétude serait notable du côté de la FFF. Explications.

L’équipe de France a été éliminée brutalement de la Coupe du Monde par l’Espagne. Tout n’est pas encore terminé pour les Bleus, qui doivent disputer ce samedi soir face à l’Angleterre le match pour la troisième place de cette édition 2026 du mondial. Une rencontre forcément marquée par la dernière de Didier Deschamps, qui quittera la sélection après quatorze ans de bons et loyaux services à l’issue de ce match.

La FFF inquiète au niveau du staff de Zidane ? En interne, la nomination de Zinédine Zidane est imminente. Comme indiqué par RMC ce vendredi, le Ballon d’Or 1998 devrait être officialisé avant la fin du mois de juillet. Forcément, Zidane s’apprête à tirer un trait sur l’ère Deschamps, et cela devrait se caractériser par de nombreux changements en interne. D’après le média, l’ancien numéro 10 souhaiterait un staff de plus de 25 membres en équipe de France, avec beaucoup plus de femmes en son sein. Une demande qui selon RMC, interroge quelque peu la Fédération Française de Football.