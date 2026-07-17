Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Michael Olise sous le feu des critiques, Didier Deschamps vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Transparent face à l’Espagne mardi soir en demi-finale, Michael Olise a semblé en perte de vitesse sur cette fin de Coupe du Monde 2026. Alors que la jeune star du Bayern Munich a subi de nombreuses critiques suite à sa prestation, le sélectionneur français Didier Deschamps lui a apporté son soutien en conférence de presse ce vendredi.

Mardi soir, l’équipe de France a sombré face à l’Espagne. Attendues au tournant, les stars offensives des Bleus n’ont pas répondu présent. Après un début de mondial tonitruant suivant une saison exceptionnelle au Bayern Munich, Michael Olise a rendu une copie très compliquée sur cette demi-finale de Coupe du Monde. Forcément, la star de 24 ans a été la cible de nombreuses critiques. Néanmoins, cela n’empêche pas Didier Deschamps de le protéger face aux médias comme cela a été le cas ce vendredi.

« S'il y a bien un joueur qui a éclaté sur ce Mondial... » « Je vous trouve un peu sévère. Il n'a pas été à son meilleur niveau contre l'Espagne, comme d'autres. Il est encore malgré tout dans une marge de progression. Bien sûr qu'il sera encore meilleur. Il y a l'évènement, le côté émotionnel aussi. Mais s'il y a bien un joueur qui a éclaté sur ce Mondial... En plus humainement c'est une très bonne personne. Il est censé aller encore plus haut. Parfois ça coince, il y a aussi l'adversaire. Je prends l'exemple d'Upamecano, maintenant c'est un monstre. Mais il lui a aussi fallu du temps », a ainsi confié Didier Deschamps à propos de Michael Olise en conférence de presse.