Coupe du monde 2026 : Comme Deschamps, un joueur de l'équipe de France prépare ses adieux ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France n'a connu qu'un seul et unique sélectionneur en la personne de Didier Deschamps. Bien que rien n'ait été officialisé, Zinedine Zidane succédera à son ancien capitaine de la génération France 98. Et ce départ de Deschamps pourrait bien engendrer la fin de l'histoire d'un de ses joueurs phares en équipe de France.

Depuis janvier 2025 et la campagne pour l'opération Pièces Jaunes, Didier Deschamps a officiellement fait savoir qu'il quitterait l'équipe de France lorsque son contrat avec la Fédération française de football sera arrivé à expiration, à savoir au terme de cette Coupe du monde 2026 qui touche à sa fin. L'épilogue d'une aventure de 14 ans se tiendra dans quelques heures pour le coach qui a permis à l'équipe de France d'obtenir sa deuxième étoile mondiale.

Deschamps dit stop, un autre va le suivre ? N'Golo Kanté (35 ans) serait susceptible de prendre part à la petite finale opposant l'équipe de France à l'Angleterre ce samedi 18 juillet à au Hard Rock Stadium de Miami à 23h, heure française. Le champion du monde 2018 participera donc à sa deuxième Coupe du monde, lui qui avait manqué le Mondial 2022 en raison d'une blessure et qui n'a pas joué la moindre minute dans l'épopée des Bleus jusqu'à la demi-finale de ce Mondial. Serait-ce d'ailleurs sa dernière ? C'est en effet la tendance évoquée dans L'Equipe dans les colonnes du jour du quotidien sportif.