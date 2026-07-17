Zidane arrive pour remplacer Deschamps, sa première mission en équipe de France est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France a été éliminée de la Coupe du Monde en demi-finale par l'Espagne, et Zinedine Zidane prendra bientôt le relais à la tête des Bleus à la place de Didier Deschamps. Et Alain Boghossian avertit Zidane se sa toute première mission dans cette nouvelle fonction : faire rebondir l'équipe de France après cette désillusion contre l'Espagne.

Didier Deschamps avait officialisé la nouvelle dès le mois de janvier 2025 : il va mettre un terme à son règne en tant que sélectionneur de l'équipe de France au terme de cette Coupe du Monde, et vivra samedi contre l'Angleterre sa dernière à la tête des Bleus. Zinedine Zidane lui succédera dans la foulée, et l'ancien coach du Real Madrid devra donc imposer au plus vite ses méthodes après 14 ans d'ère Deschamps au sein de la sélection nationale. Interrogé dans les colonnes du Parisien, Alain Boghossian a évoqué le sujet et la mission prioritaire qui attend Zidane.

« Il va devoir faire rebondir les Bleus » « Il va devoir faire rebondir les Bleus après cet échec. Car, oui, c’est un petit échec, même si la FFF avait annoncé que l’objectif était la demi-finale. Je peux vous assurer que les joueurs comme le staff avaient cette troisième étoile en tête, et tout le monde s’est imaginé pouvoir aller chercher cette Coupe. Zinédine va pouvoir reprendre ce que Didier a fait de bien et le perfectionner. Il y a une base de joueurs et un potentiel énorme qu’il faut mettre au service d’un collectif. Là, on se fait manger dans ce domaine par l’Espagne. Il faut trouver le moyen d’être plus solides et mieux armés au milieu. Offensivement, il va aussi falloir être plus fluide », indique l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui était coéquipier de Zinedine Zidane et Didier Deschamps en 1998.