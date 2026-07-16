Didier Deschamps laisse un cadeau empoisonné à Zinedine Zidane après la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde, Zinedine Zidane s'apprête à prendre la succession de Didier Deschamps dans les prochains jours. Zizou va hériter d'un groupe de très haut niveau, mais avec quelques lacunes tout de même, notamment du côté du milieu et des latéraux.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Zinedine Zidane ne soit officiellement nommé comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France. En effet, alors que les Bleus disputeront la finale pour la troisième place contre l'Angleterre samedi soir, Didier Deschamps mettra fin à un règne de 14 ans à la tête de la sélection française. L'officialisation devrait intervenir la semaine prochaine, mais Zizou peaufine son projet depuis de nombreux mois désormais. Et selon le journaliste Florent Gautreau, l'ancien numéro 10 des Bleus va hériter de deux problèmes connus par Deschamps, à savoir le vivier pour les postes de latéraux, mais également le milieu de terrain pour lequel les deux coachs ont une vision différente.

Zidane va récupérer deux galères connue par Deschamps « Il y a des lacunes, par exemple les latéraux, c'est une vraie lacune et il va avoir du mal dans l'immédiat à gérer le truc. Et il y a deux choses sur lesquelles il ne va pas couper, ce sont les latéraux et le milieu. Je me pose beaucoup de questions sur le milieu et Zidane lui-même qui l'habitude de travailler avec des milieux plus techniques, va se poser ces questions-là », constate-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant toutefois de souligner que Zinedine Zidane pourra également s'appuyer sur plusieurs cadres à d'autres postes.