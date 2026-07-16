Didier Deschamps laisse un cadeau empoisonné à Zinedine Zidane après la Coupe du monde !

Après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde, Zinedine Zidane s'apprête à prendre la succession de Didier Deschamps dans les prochains jours. Zizou va hériter d'un groupe de très haut niveau, mais avec quelques lacunes tout de même, notamment du côté du milieu et des latéraux.
Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Zinedine Zidane ne soit officiellement nommé comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France. En effet, alors que les Bleus disputeront la finale pour la troisième place contre l'Angleterre samedi soir, Didier Deschamps mettra fin à un règne de 14 ans à la tête de la sélection française. L'officialisation devrait intervenir la semaine prochaine, mais Zizou peaufine son projet depuis de nombreux mois désormais. Et selon le journaliste Florent Gautreau, l'ancien numéro 10 des Bleus va hériter de deux problèmes connus par Deschamps, à savoir le vivier pour les postes de latéraux, mais également le milieu de terrain pour lequel les deux coachs ont une vision différente.
Zidane va récupérer deux galères connue par Deschamps
« Il y a des lacunes, par exemple les latéraux, c'est une vraie lacune et il va avoir du mal dans l'immédiat à gérer le truc. Et il y a deux choses sur lesquelles il ne va pas couper, ce sont les latéraux et le milieu. Je me pose beaucoup de questions sur le milieu et Zidane lui-même qui l'habitude de travailler avec des milieux plus techniques, va se poser ces questions-là », constate-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant toutefois de souligner que Zinedine Zidane pourra également s'appuyer sur plusieurs cadres à d'autres postes.
«Il y a deux choses sur lesquelles il ne va pas couper, ce sont les latéraux et le milieu»
« Il y a quand même plein de choses positives avec cette équipe. Et il y a beaucoup de joueurs intéressants et qui ont pris d'ampleur. Je pense à la charnière Upamecano-Saliba qui est un maillon fort. Upamecano a été incroyable. On a quand même un joueur comme Olise dont on a dit qu'il est tombé du ciel et c'est quand même un élément pour un sélectionneur comme Zidane qui peut être capital dans la manière dont il veut faire jouer cette équipe (...) Ce qui est intéressant ce que Zidane pourra s'appuyer sur des joueurs, je pense à Désiré Doué par exemple, je pense à la charnière centrale, je pense à Olise. Il ne part pas de 0 », ajoute Zinedine Zidane.