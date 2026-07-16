Equipe de France : Zinedine Zidane va signer, la date est fixée !

Amadou Diawara

Après la petite finale de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps devrait laisser sa place de sélectionneur de l'équipe de France à Zinedine Zidane. En effet, la FFF voudrait que le Ballon d'Or 98 paraphe son contrat avant le 21 juillet. Ainsi, la signature de Zinedine Zidane pourrait être officialisée d'ici jeudi ou vendredi prochain.

A la tête de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps va mettre un terme à 14 années de règne après la petite finale de la Coupe du Monde. En fin de contrat le 31 juillet 2026, le sélectionneur tricolore avait annoncé dès janvier 2025 qu'il n'allait pas rempiler avec la FFF.

La FFF souhaite que Zinedine Zidane signe avant mardi « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait confié Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.