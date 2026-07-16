Equipe de France - Départ de Deschamps : Tout est déjà prêt pour Zidane

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera l’équipe de France à la fin de cette Coupe du monde 2026. Ce sera donc dans seulement quelques jours, après une petite finale programmée pour le 18 juillet prochain, qui sera son dernier match en tant que sélectionneur. Mais tout le monde attend déjà son successeur...

L’élimination de l’équipe de France en demi-finale, ne signe pas seulement la fin des rêves en cette Coupe du monde 2026. Elle marque également la fin de l’ère Deschamps, puisqu’il quittera son poste de sélectionneur après quatorze années et notamment un titre en 2018. Et on connait déjà son successeur, puisque sauf grande surprise c’est Zinedine Zidane qui devrait reprendre les rênes des Bleus.

Zinedine Zidane arrive ! Cela fait des mois qu’il est annoncé comme e grand favori, lui qui avait déjà raté le coche en 2022. Tout semble se mettre en place après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale contre l’Espagne et Fabrizio Romano le confirme, via son compte X. Il assure en effet que la Fédération française de football devrait prochainement régler les derniers détails administratifs, avec Zinedine Zidane qui va donc enfin réaliser l’un de ses rêves. Car le journaliste et spécialiste mercato assure qu’il aurait éconduit toutes les approches arrivées au cours des huit derniers mois, afin d’attendre la France.