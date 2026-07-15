La France éliminée de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé bat malgré tout un record !

Aligné par Didier Deschamps pour cette demi-finale malheureuse contre l’Espagne (défaite 2 à 0), Kylian Mbappé a malgré tout battu un nouveau record en devenant le joueur français le plus capé en Coupe du monde, devançant Hugo Lloris et ses 20 apparitions dans la compétition.
Ce mercredi soir, l’Espagne a donné une leçon aux Bleus (2-0) pour se qualifier en finale de la Coupe du monde, la deuxième de son histoire après le sacre de 2010. Il n’y a pas eu de match entre la Roja, rangée parmi les favorites avant la compétition, et les Bleus, qui avaient pourtant impressionné sur le plan offensif depuis leurs débuts. Kylian Mbappé fait partie des déceptions de la soirée.
Mbappé bat le record de Lloris
Cette rencontre face à l’Espagne a malgré tout permis à Kylian Mbappé d’entrer dans l’histoire des Bleus en devenant le joueur tricolore le plus capé en Coupe du monde à l’occasion de cette 21e rencontre dans la compétition, devançant Hugo Lloris (20). Un record insuffisant pour lui faire oublier cette claque. « Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Que ce soit tactiquement ou techniquement, dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas, analysait-il après le match sur M6. L'Espagne a respecté son plan et ce à quoi elle est fidèle. C'est une équipe qui aime contrôler le ballon et le tempo. Notre objectif, c'était de venir les chercher haut pour ne pas les laisser installer ce faux rythme. Parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. On n'a pas réussi à faire ça, et il y a eu trop d'approximations techniques. On n'a pas su leur faire mal quand on devait le faire. C'était à nous de changer ce rapport de force et c'est dans ça qu'on a échoué. Le reste, ce sont des conséquences de ce que j'ai évoqué avant. »
« C'est une grande déception »
« Au départ, on s'est toujours retrouvés en 3 contre 2 au milieu. Et contre l'Espagne, c'est compliqué, a ajouté Kylian Mbappé. Fabian (Ruiz) et Rodri avaient beaucoup de temps pour jouer. Il y a eu un manque de communication sur le pressing. Je pense que contre l'Espagne, il fallait jouer en un pour un, les obliger à courir avec nous. Et même lorsque l'on a fait des récupérations hautes, les premières touches n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du monde. Et après quand vous mettez ça bout à bout, ça donne une défaite. C'est une grande déception bien sûr, mais si on est objectif, on n'a pas mis tous les ingrédients pour aller en finale. » La France disputera encore un match, avec la petite finale prévue ce samedi (23h, heure française).