La France éliminée de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé bat malgré tout un record !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné par Didier Deschamps pour cette demi-finale malheureuse contre l’Espagne (défaite 2 à 0), Kylian Mbappé a malgré tout battu un nouveau record en devenant le joueur français le plus capé en Coupe du monde, devançant Hugo Lloris et ses 20 apparitions dans la compétition.

Ce mercredi soir, l’Espagne a donné une leçon aux Bleus (2-0) pour se qualifier en finale de la Coupe du monde, la deuxième de son histoire après le sacre de 2010. Il n’y a pas eu de match entre la Roja, rangée parmi les favorites avant la compétition, et les Bleus, qui avaient pourtant impressionné sur le plan offensif depuis leurs débuts. Kylian Mbappé fait partie des déceptions de la soirée.

Mbappé bat le record de Lloris Cette rencontre face à l’Espagne a malgré tout permis à Kylian Mbappé d’entrer dans l’histoire des Bleus en devenant le joueur tricolore le plus capé en Coupe du monde à l’occasion de cette 21e rencontre dans la compétition, devançant Hugo Lloris (20). Un record insuffisant pour lui faire oublier cette claque. « Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Que ce soit tactiquement ou techniquement, dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas, analysait-il après le match sur M6. L'Espagne a respecté son plan et ce à quoi elle est fidèle. C'est une équipe qui aime contrôler le ballon et le tempo. Notre objectif, c'était de venir les chercher haut pour ne pas les laisser installer ce faux rythme. Parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. On n'a pas réussi à faire ça, et il y a eu trop d'approximations techniques. On n'a pas su leur faire mal quand on devait le faire. C'était à nous de changer ce rapport de force et c'est dans ça qu'on a échoué. Le reste, ce sont des conséquences de ce que j'ai évoqué avant. »