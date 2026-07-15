Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé se lâche après la débâcle des Bleus

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invaincue dans cette Coupe du monde 2026 jusqu’à présent, l’équipe de France a été surclassée par l’Espagne (2-0) et devra se contenter au mieux d’une troisième place. Après la rencontre, Kylian Mbappé a livré son analyse au micro de M6, non sans regrets

C’est la fin du rêve d’une troisième étoile pour l’équipe de France, logiquement battue par l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde. Favorite avant le début de la compétition, la Roja va retrouver le vainqueur du match entre l’Angleterre et l’Argentine (ce mercredi soir, 21h) pour tenter de décrocher le trophée pour la deuxième fois de son histoire. Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a livré son analyse du match.

« On n'a pas su leur faire mal quand on devait le faire » « Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Que ce soit tactiquement ou techniquement, dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas, a reconnu le capitaine de l’équipe de France sur M6. L'Espagne a respecté son plan et ce à quoi elle est fidèle. C'est une équipe qui aime contrôler le ballon et le tempo. Notre objectif, c'était de venir les chercher haut pour ne pas les laisser installer ce faux rythme. Parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. On n'a pas réussi à faire ça, et il y a eu trop d'approximations techniques. On n'a pas su leur faire mal quand on devait le faire. C'était à nous de changer ce rapport de force et c'est dans ça qu'on a échoué. Le reste, ce sont des conséquences de ce que j'ai évoqué avant. »