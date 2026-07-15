Mercato - Une star de l’équipe de France avec Kylian Mbappé : Une folie est réclamée au Real Madrid !

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers la Coupe du monde 2026, avec les stars de l’équipe de France qui brillent tout particulièrement. C’est le cas de Michael Olise, qui crève l’écran depuis le début de la compétition et qui attise de plus en plus de convoitises en ce mercato estival.

Après une saison extrêmement compliquée, Kylian Mbappé prend sa revanche avec l’équipe de France. Il est bien accompagné par Ousmane Dembélé, qui surfe sur sa lancée avec le PSG et une deuxième Ligue des Champions consécutive remportée. Mais la véritable surprise des Bleus n’est autre que Michael Olise, qui a littéralement explosé de l’autre côté de l’Atlantique.

Michael Olise au Real Madrid ? Les superlatifs commencent à manquer pour décrire le joueur du Bayern Munich, qui a mis la barre encore plus haut après une saison très aboutie. De quoi éveiller quelques convoitises, avec les plus grands clubs de la planète qui semblent être prêts à faire des folies pour s’attacher ses services. Cela serait le cas du PSG, mais également du Real Madrid, où Michael Olise pourrait notamment retrouver Kylian Mbappé. Et l’international français peut compter sur quelques soutiens de poids...