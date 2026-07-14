L'équipe de France fait halluciner Zinedine Zidane : Il prépare du lourd avec Michael Olise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son arrivée à la tête des Bleus ne soit pas officielle, Zinedine Zidane sera bien le successeur de Didier Deschamps. D'ailleurs, Zizou peaufinerait déjà son projet de jeu avec la ferme intention de faire de Michael Olise son numéro 10. Les prestations du joueur du Bayern Munich à la Coupe du monde auraient fini de le convaincre.

Didier Deschamps vit ses dernières heures en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Le champion du monde 1998 et 2018 a effectivement assuré qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026. Il a donc encore deux matches pour savourer, à commencer par le demi-finale contre l'Espagne puis la finale en cas de succès, ou la petite finale pour aller chercher une troisième place en cas de défaite contre la Roja. Et bien que le nom de son successeur ne soit pas encore officiellement connu, il s'agira bien de Zinedine Zidane. Et l'ancien numéro 10 des Bleus se prépare en coulisses.

Zidane est très impressionné par le jeu offensif des Bleus Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane suit de très près le parcours de l'équipe de France aux Etats-Unis et il serait visiblement très impressionné par la métamorphose des Bleus, notamment sur le plan offensif. En effet, contrairement à l'Euro 2024 durant lequel les Français avaient fait preuve d'une pauvreté offensive inquiétante, cet été, les Bleus impressionnent tout le monde grâce à un quatuor de feu composé de Désiré Doué (ou Bradley Barcola), Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.