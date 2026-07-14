Blessure de Kylian Mbappé : Didier Deschamps annonce le verdict avant France-Espagne !

Ce mardi soir, l'équipe de France et l'Espagne vont se disputer une place pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que Kylian Mbappé est sorti face au Maroc à cause d'une alerte à la cheville, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son état de santé en conférence de presse d'avant-match.
En quart de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est frottée au Maroc. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 2-0 au Gillette Stadium de Boston. Toutefois, les Tricolores ont perdu Kylian Mbappé. Touché à une cheville à la suite d'un duel musclé avec un joueur du Maroc, le capitaine et numéro 10 des Bleus a demandé à sortir en cours de match.
«Kylian Mbappé va bien»
Après le coup de sifflet final de France-Maroc, Kylian Mbappé s'était montré rassurant quant à son état de santé. « Ça va bien, j'ai pris un coup à la cheville, mais ça va bien », avait-il confié à M6. De bon augure pour la demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne.
«Oui, il est à 100%»
Alors que les Bleus ont rendez-vous avec l'Espagne ce mardi soir au AT&T Stadium de Dallas, Didier Deschamps a donné des nouvelles de Kylian Mbappé en conférence de presse d'avant-match. Les journalistes présents ayant fait part de leur inquiétude parce que l'attaquant du Real Madrid s'est entrainé moins longtemps que ses coéquipiers lors de la dernière séance collective. « Kylian (Mbappé) va bien. Oui, il est à 100%. Oui, il s’est entraîné, il a le droit comme d’autres de faire 10 minutes au lieu de 20 dans un jeu », a affirmé le sélectionneur de l'équipe de France. Reste à savoir si les Tricolores réussiront à se qualifier pour une troisième finale d'affilée en Coupe du Monde.