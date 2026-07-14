Blessure de Kylian Mbappé : Didier Deschamps annonce le verdict avant France-Espagne !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France et l'Espagne vont se disputer une place pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Alors que Kylian Mbappé est sorti face au Maroc à cause d'une alerte à la cheville, Didier Deschamps a donné des nouvelles de son état de santé en conférence de presse d'avant-match.

En quart de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est frottée au Maroc. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 2-0 au Gillette Stadium de Boston. Toutefois, les Tricolores ont perdu Kylian Mbappé. Touché à une cheville à la suite d'un duel musclé avec un joueur du Maroc, le capitaine et numéro 10 des Bleus a demandé à sortir en cours de match.

«Kylian Mbappé va bien» Après le coup de sifflet final de France-Maroc, Kylian Mbappé s'était montré rassurant quant à son état de santé. « Ça va bien, j'ai pris un coup à la cheville, mais ça va bien », avait-il confié à M6. De bon augure pour la demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne.