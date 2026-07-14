Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé contre Lamine Yamal : Un joueur de l'Espagne allume la mèche

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé Vs Lamine Yamal : Acte III. En sélection, les stars du Real Madrid et du FC Barcelone se sont croisées à deux reprises. Ces deux rencontres ont tourné à l'avantage de l'Espagne à l'Euro 2024 et en Ligue des nations l'année dernière. Et alors que l'équipe de France et La Roja s'affronteront ce mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Pau Cubarsi a lancé les festivités.

C'est le jour J. En cette journée de fête nationale, l'équipe de France joue une place en finale de Coupe du monde 2026 à des milliers de kilomètres de l'hexagone. A l'AT&T Stadium de Dallas, les Bleus ont rendez-vous avec l'Espagne ce mardi soir à 21h, heure française. Un choc entre les deux équipes qui a eu lieu en demi-finale de l'Euro 2024 et lors du Final 4 de la Ligue des nations l'année dernière. Une nouvelle confrontation donc dans le dernier carré de ce Mondial entre les deux sélections, offrant à leurs supporters un duel entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

«Il ne fait pas peur, mais tout le monde connaît ses qualités» Coéquipier du jeune prodige du FC Barcelone qui a fêté son 19ème anniversaire ce lundi 13 juillet, Pau Cubarsi l'est aussi avec La Roja. A quelques heures de la confrontation, l'international espagnol a fait monter la sauce en interview pour AS en tenant les propos suivants sur Kylian Mbappé. « Il ne fait pas peur, mais tout le monde connaît ses qualités. Même s’il n’est pas dans le coup, il peut changer la donne en une fraction de seconde. Il est unique, tout comme Lamine. Il faut rester vigilant pendant les 90 minutes… ». Le capitaine des Bleus est à part, à l'instar de Lamine Yamal selon lui.