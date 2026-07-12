Coupe du Monde 2026 : «Je suis profondément impressionné», cette légende hallucine avec Kylian Mbappé !

Auteur de 8 buts sur cette Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé est assurément l’un si ce n’est le meilleur joueur de la compétition. Capitaine des Bleus, l’attaquant du Real Madrid rêve de troisième étoile. Véritable légende du football, Samuel Eto’o lui, a affirmé être totalement impressionné par l’attaquant de 27 ans.
Pour sa troisième Coupe du Monde, Kylian Mbappé est clairement à la hauteur des attentes qui avaient été placées en lui. Le capitaine de l’équipe de France a inscrit 8 buts sur le tournoi, et surtout affiche une véritable attitude de leader avec les siens. Alors que les Bleus vont affronter l’Espagne en demi-finale du mondial ce mardi soir, Mbappé impressionne les plus grandes légendes de ce sport, à commencer par Samuel Eto’o.
« Il n’a pas déçu »
« Je pressentais que Kylian Mbappé réaliserait une grande Coupe du monde. Il n’a pas déçu. Par son talent, son engagement et son efficacité, il porte cette équipe de France avec brio et contribue à conforter son statut de favorite. Il dispute déjà sa troisième Coupe du monde : vainqueur en 2018, finaliste lors de l’édition suivante, et désormais à nouveau présent dans le dernier carré de la compétition en cours. Ce parcours exceptionnel témoigne d’une constance au plus haut niveau que très peu de joueurs ont été capables de maintenir dans l’histoire du football », a ainsi confié le légendaire attaquant camerounais auprès du Parisien.
« Je suis profondément impressionné par la constance de ses performances depuis près de dix ans »
« Kylian est un compétiteur, un gagneur et un leader naturel, enchaîne Samuel Eto’o. Il est exigeant envers lui-même et animé par une volonté permanente de progresser et de gagner. Par ses performances, son aura et les attentes qu’il suscite à chaque rencontre, il contribue à élever le niveau et l’attractivité de cette Coupe du monde, comme il l’avait déjà fait lors des deux précédentes. Je suis profondément impressionné par la constance de ses performances depuis près de dix ans. À seulement 27 ans, il a déjà marqué plusieurs générations et inscrit son nom parmi les grandes figures de l’histoire du football. Kylian Mbappé est un phénomène. »