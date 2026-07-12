Coupe du Monde 2026 : «Je suis profondément impressionné», cette légende hallucine avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de 8 buts sur cette Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé est assurément l’un si ce n’est le meilleur joueur de la compétition. Capitaine des Bleus, l’attaquant du Real Madrid rêve de troisième étoile. Véritable légende du football, Samuel Eto’o lui, a affirmé être totalement impressionné par l’attaquant de 27 ans.

Pour sa troisième Coupe du Monde, Kylian Mbappé est clairement à la hauteur des attentes qui avaient été placées en lui. Le capitaine de l’équipe de France a inscrit 8 buts sur le tournoi, et surtout affiche une véritable attitude de leader avec les siens. Alors que les Bleus vont affronter l’Espagne en demi-finale du mondial ce mardi soir, Mbappé impressionne les plus grandes légendes de ce sport, à commencer par Samuel Eto’o.

« Il n’a pas déçu » « Je pressentais que Kylian Mbappé réaliserait une grande Coupe du monde. Il n’a pas déçu. Par son talent, son engagement et son efficacité, il porte cette équipe de France avec brio et contribue à conforter son statut de favorite. Il dispute déjà sa troisième Coupe du monde : vainqueur en 2018, finaliste lors de l’édition suivante, et désormais à nouveau présent dans le dernier carré de la compétition en cours. Ce parcours exceptionnel témoigne d’une constance au plus haut niveau que très peu de joueurs ont été capables de maintenir dans l’histoire du football », a ainsi confié le légendaire attaquant camerounais auprès du Parisien.