Equipe de France : «C'est toute son intelligence», voilà comment Didier Deschamps a réussi à sublimer Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Depuis le début de leur cohabitation en équipe de France, Didier Deschamps a toujours su tirer le meilleur de son capitaine et numéro 10 : Kylian Mbappé. Interrogée sur le sujet, Dominique Rouch - autrice de la biographie du sélectionneur des Bleus - a décrypté sa méthode.

A chaque fois qu'il joue un match de Coupe du Monde, Kylian Mbappé est étincelant. Et cela se vérifie cet été. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France enchaine les performances XXL en Amérique du Nord, étant l'un des grands artisans de l'épopée tricolore. Avant la demi-finale du Mondial entre les Bleus et l'Espagne, Dominique Rouch a expliqué comment Didier Deschamps avait toujours su pousser Kylian Mbappé à évoluer à son meilleur niveau.

«Didier Deschamps l'a toujours défendu» « Quel rôle Didier Deschamps a-t-il joué dans l'évolution de Kylian Mbappé ? Kylian Mbappé est très intelligent, mais il faut savoir le prendre. Didier Deschamps l'a toujours défendu, dans les médias comme en interne. C'est toute son intelligence. Il sait s'adapter aux joueurs et aux générations qu'il dirige. Il explique d'ailleurs qu'avant, les causeries d'avant-match pouvaient durer 20 ou 30 minutes. Aujourd'hui, avec une génération davantage dans l'immédiateté, elles durent plutôt 10 minutes, parce qu'après, l'attention disparaît », a confié Dominique Rouch, autrice de la biographie de Didier Deschamps - Ce que je sais de lui - sur RMC.