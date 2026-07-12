Equipe de France : Le départ de Didier Deschamps lié à Zinedine Zidane ? La réponse tombe !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, la FFF aurait choisi de faire confiance à Zinedine Zidane. A en croire l'autrice de sa biographie, Didier Deschamps ne quitte pas le navire tricolore à cause du Ballon d'Or 98.

Arrivé à la tête des l'équipe de France lors de l'été 2012, Didier Deschamps va mettre fin à 14 années de règne cet été. En fin de contrat le 31 juillet, le sélectionneur des Bleus va quitter son poste après la Coupe du Monde. Pour remplacer Didier Deschamps, la FFF devrait annoncer la signature de Zinedine Zidane.

«Il y a une lassitude de sa part» Lors d'un entretien accordé à RMC ce dimanche matin, Dominique Rouch s'est prononcé sur le choix de Didier Deschamps de quitter les Bleus. D'après l'autrice de la biographie du technicien français, Ce que je sais de lui, Zinedine Zidane n'y est pour rien. « Son départ est-il lié à une certaine lassitude après 14 années à la tête des Bleus, ou à l'arrivée annoncée de Zinédine Zidane ? Il y a deux ans déjà, on parlait de Zinédine Zidane, et pourtant Didier Deschamps a voulu continuer jusqu'à cette Coupe du monde. Je pense qu'il y a une lassitude de sa part », a-t-elle lancé, avant de poursuivre.