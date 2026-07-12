«J'ai voulu rester très discret sur ce sujet» : Philippe Diallo se lâche sur l’arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant la demi-finale face à l’Espagne mardi, Philippe Diallo s’est confié dans un entretien accordé à L’Équipe, évoquant notamment l'après-Didier Deschamps, à qui Zinedine Zidane devrait succéder. Le président de la FFF n’a pas voulu le confirmer, ni préciser le timing de l’annonce une fois que la Coupe du monde des Bleus sera terminée.

« Oui, je connais son nom. » Comme il le confiait au Figaro en mars dernier, Philippe Diallo connait déjà l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Didier Deschamps a décidé de quitter son poste après 14 ans, une fois la Coupe du monde 2026 terminée et tout porte à croire qu’il sera remplacé par Zinedine Zidane, mais à quel moment sera-t-il annoncé ?

« J'ai voulu rester très discret sur ce sujet pour respecter le travail des gens en place » « Je l'ai dit, après la Coupe du monde », a répondu le président de la FFF quand la question lui a été posée par L’Équipe. « Dans la semaine, dans le mois ? Il ne faut pas précipiter les choses. Aujourd'hui, l'équipe de France est en demi-finales de la Coupe du monde. Le reste, on verra plus tard. La phrase "je connais son nom" a été surinterprétée. Je ne l'avais pas prononcée dans ce sens. Je rappelle que c'est le sélectionneur qui a annoncé son départ. Ma responsabilité est de prévoir la suite. J'ai voulu rester très discret sur ce sujet pour respecter le travail des gens en place. Mais ensuite, il faut bien avancer. »