Equipe de France : «Un effectif sans Français», un nouveau scandale raciste éclate en pleine Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Ayant remporté tous ses matchs, l'équipe de France a validé son ticket pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Les hommes de Didier Deschamps vont défier l'Espagne ce mardi soir, en espérant décrocher une place pour une troisième finale de suite dans la compétition. Interrogé sur ce choc, Mariano Rajoy - ancien Premier ministre espagnol - a tenu des propos racistes à l'encontre des Bleus.

Depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe de France est impitoyable. En effet, les Bleus ont battu tous leurs adversaires pour le moment, que ce soit au premier tour ou depuis le début de la phase à éliminations directes. Tombeurs du Sénégal, de l'Irak, de la Norvège, de la Suède, du Paraguay et du Maroc, les hommes de Didier Deschamps ont composté leur billet pour le dernier carré de la compétition.

«Son effectif est de très haut niveau, et ce, sans Français» Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Espagne au AT&T Stadium de Dallas ce mardi soir. Avant ce choc, Mariano Rajoy a annoncé la couleur, et ce, lors d'un entretien accordé à El Debate. Toutefois, l'ancien Premier ministre espagnol a dérapé.