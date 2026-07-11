Équipe de France - Kylian Mbappé devant Zinédine Zidane et Michel Platini : L’annonce en pleine Coupe du monde qui risque de faire parler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé s'est encore illustré en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. L'attaquant français n'en finit plus de briller sous le maillot des Bleus et de nombreux débats concernant le meilleur joueur de cette équipe refont surface. Les comparaisons avec Zinédine Zidane et Michel Platini vont bon train et pour Pascal Dupraz, Mbappé est plutôt très bien placé dans ce débat.

Buteur pour la 8ème fois dans cette Coupe du monde face au Maroc, Kylian Mbappé fait évidemment beaucoup parler de lui en ce moment. Impressionnant de réussite dès qu'il évolue sous les couleurs du maillot bleu, il ne cesse de repousser les limites. Dans l'histoire des Bleus, certains commencent même à le considérer au-dessus de certaines légendes comme Zinédine Zidane et Michel Platini. Pascal Dupraz s'explique.

Mbappé, le capitaine parfait ? Capitaine sur le terrain, Kylian Mbappé donne également l'impression d'en être un en dehors avec ses prises de parole assumées. Un comportement exemplaire qui lui fait gagner le respect de ses pairs. « Il marque 0,62 but par match alors que Zidane n’en a marqué que 0,29. Ensuite il y a l’incarnation du capitaine et elle est parfaite sur cette Coupe du monde. Tout ce qu’il fait, sa prise de position… » débute Pascal Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.